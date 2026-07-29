“No deja de ser lógico que…”:Jaime Coloma arremete contra Fernando Solabarrieta por su rol en “Sin Filtros”

Jaime Coloma, panelista de “La Voz de los que sobran”, cuestionó a Fernando Solabarrieta, actual conductor de “Sin Filtros”, luego de las entrevistas que realizó a Mara Sedini e Ítalo Omegna.

La labor del exrelator deportivo cobró protagonismo durante las últimas semanas tras conversar con ambos exintegrantes del gobierno, quienes “rompieron el silencio” en el programa, de acuerdo a La Cuarta.

En una entrevista con The Clinic, Solabarrieta se refirió a la conversación que sostuvo con la exministra Mara Sedini y rechazó las acusaciones de un supuesto “lavado de imagen”.

En ese contexto, afirmó: “No voy a arriesgar casi 35 años de trayectoria en una entrevista. Me pareció importante fijar una posición, porque era una falta de respeto hacia mi profesión, dudar incluso de mi honestidad profesional”.

Las críticas de Jaime Coloma

Pese a esa explicación, Coloma manifestó una visión distinta sobre el trabajo del periodista.

El panelista sostuvo que “creo que cuando uno está en un programa de farándula-política como es este programa (por Sin Filtros), y que además es un programa que pertenece a un partido, porque efectivamente pertenece al Partido Nacional Libertario, de alguna manera uno está diciendo que avala este tipo de pensamiento”.

Luego agregó que “por otro lado, efectivamente, no deja de ser lógico que este programa le lave la imagen a dos de sus panelistas, tanto el señor Omegna como la señora Sedini, y que de alguna forma se establezcan estas dimensiones”.

Asimismo, aclaró que “con Fernando estamos en veredas distintas. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Fernando, él tiene una larga trayectoria como periodista deportivo, me imagino que ahora está derivando al área política, pero está derivando al área política con una clara dimensión ideológica, y yo creo que eso es complejo. Ahora, yo no quiero dejar pasar varias cosas que se han dicho acá”.

Su reflexión sobre el humor

Finalmente, Coloma también abordó los límites del humor y aseguró que “el humor permite que se haga o diga cualquier tipo de cosas, siempre y cuando la persona afectada se vea involucrada en esa dimensión. Lo que hace Lucho Miranda, cuando se ríe de sus problemas al nacer, hace un stand up sobre eso, cuando los negros se ríen del racismo y yo creo que, efectivamente, el humor aguanta todo cuando la persona involucrada esté relacionada con eso”, sentenció.