Alessandri: El Gobierno debe “tomar medidas rápidas al bolsillo de las personas”

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), abordó las cifras de desempleo y se refirió a las medidas que han propuesto para enfrentar esta situación.



En conversación con Radio Cooperativa, Alessandri apuntó al fast-track laboral que propuso la semana pasada. Detalló que “ya hay 10 proyectos que están señalados por el Ministerio del Trabajo, entre ellos, flexibilizar las 40 horas y el que busca una indemnización a todo evento”.



“Básicamente es adecuar nuestro sistema laboral, nuestra legislación a los estándares de los países con que estamos compitiendo. Esto es igual que el tema de los impuestos, tus impuestos no son bajos ni altos, son competitivos o no competitivos”, explicó.



Añadió que “le ofrecimos al ministro (Tomás) Rau que fuera a los otros ministerios a pedirles a cada uno cuál es el proyecto que crea más empleo, en Transporte, Obras Públicas, etc. Le dimos dos semanas a las carteras para que nos lo señalen”.

El Gobierno debe “tomar medidas rápidas al bolsillo de las personas”

Alessandri planteó que en materia económica el Gobierno debe “tomar medidas rápidas al bolsillo de las personas. Lo estamos haciendo en materia laboral, en cosas urgentes y a la vena, pero lo más importante para que el ministro (Quiroz) se atreva a abrir la billetera es que el 2027 viene muy positivo”.



En esa línea, reflexionó que “muchas veces, desde adentro, estamos en la pelea chica política, buscando más los errores del que está gobernando. Pero desde afuera hay una mirada más fría, más pragmática, nos ven muy bien encaminados, y eso es muy positivo”, precisó.



Alessandri destacó las discusión que tuvo con la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, durante las exposiciones de Chile Day.



“No es normal en Latinoamérica que se sienten personas de lados políticos distintos que están de acuerdo en atraer inversión tecnológica a Chile y que debatan de forma no solo moderada, sino que entusiasta. Y eso lo reconocen mucho los actores internacionales (…) Esa transversalidad de Chile es algo que nosotros debiéramos aprender a exportar también y le da mucha seguridad a los inversionistas extranjeros”, resaltó.

