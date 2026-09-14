Metro lanza tarjeta Bip! conmemorativa por Fiestas Patrias: revisa dónde conseguirla

Metro de Santiago lanzó una nueva tarjeta Bip! coleccionable con motivo de las Fiestas Patrias. La edición conmemorativa por el 18 de septiembre ya está disponible para los usuarios del tren subterráneo.

La nueva tarjeta presenta un diseño inspirado en distintos elementos representativos de Chile. Entre ellos aparecen una micro, copihues, el cerro Santa Lucía y una agrupación bailando cueca, recogió La Hora.

La iniciativa se suma a las tradicionales ediciones especiales que Metro de Santiago lanza durante fechas y eventos relevantes.

¿Cuál es el valor de la tarjeta Bip! de Fiestas Patrias?

Cada tarjeta Bip! conmemorativa tiene un valor de $1.550.

El monto corresponde únicamente al valor de la tarjeta. Por lo tanto, los usuarios deberán realizar posteriormente la carga de saldo para utilizarla en el transporte público.

¿Dónde comprar la tarjeta Bip! conmemorativa?

Metro de Santiago informó que la tarjeta ya se encuentra disponible en estaciones de distintos puntos de la capital.

Los usuarios pueden encontrarla en las siguientes estaciones:

Parque O’Higgins

Los Héroes

Baquedano

Tobalaba

Plaza de Maipú

Plaza de Puente Alto

Vespucio Norte

Santa Ana

Pedro de Valdivia

La Cisterna

La tarjeta cuenta con una edición especial dedicada a las Fiestas Patrias y reúne algunos de los principales símbolos reconocibles de Santiago y Chile.