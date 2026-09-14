Revelan causa de muerte de Hayden Panettiere

Nuevos antecedentes revelaron la causa de muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en la saga “Scream”, “Heroes” y “Nashville”. La intérprete falleció tras consumir una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo.

La actriz ingirió una única pastilla mortal el día de su fallecimiento. Según fuentes policiales vinculadas a la investigación, el comprimido contenía fentanilo, un potente opioide, recogió Radio Cooperativa.

La muerte de Panettiere ocurrió el pasado 16 de agosto en Carolina del Sur. La actriz tenía 36 años.

Investigan origen de la pastilla que consumió Hayden Panettiere

De acuerdo con los antecedentes publicados por TMZ, Hayden Panettiere mantenía contacto desde hace tiempo con un traficante de drogas en Los Ángeles.

El hombre le habría suministrado distintos medicamentos obtenidos en el mercado negro, entre ellos oxicodona.

Además, la actriz habría consumido varias sustancias adquiridas a través de este proveedor durante el vuelo desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur, realizado el día anterior a su muerte.

Sin embargo, la pastilla que consumió durante la mañana de su fallecimiento estaba adulterada con fentanilo y provocó su muerte.

Por esta razón, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA, trabaja para reconstruir la relación entre Panettiere y el presunto traficante.

El objetivo es determinar el origen del medicamento y establecer cómo llegó hasta la actriz.

Hayden Panettiere fue encontrada en paro cardiorespiratorio

Los servicios de emergencia acudieron a una residencia en Carolina del Sur tras recibir una llamada de auxilio.

Cuando llegaron al lugar, Hayden Panettiere se encontraba en paro cardiorespiratorio.

Pese a los esfuerzos de reanimación, la actriz fue declarada fallecida en el lugar.

La autopsia preliminar descartó signos de traumatismo o violencia. Posteriormente, los nuevos antecedentes permitieron establecer que la oxicodona adulterada con fentanilo fue la sustancia que provocó la muerte de la intérprete.

La DEA continúa realizando diligencias para rastrear el origen de la pastilla y avanzar en la investigación sobre el proveedor que habría suministrado las sustancias a la actriz.