TVN anuncia la fecha de estreno de “MasterChef”

La espera terminó. TVN confirmó que “MasterChef” se estrenará el próximo domingo 4 de octubre en su horario Prime, marcando el regreso a la televisión abierta chilena de uno de los formatos de cocina más reconocidos y exitosos del mundo.

El programa tendrá en la conducción a María Luisa Godoy, quien regresa al horario estelar de un espacio que no solo pondrá a prueba las habilidades de los participantes en la cocina. Y es que también mostrará las historias, sueños y desafíos personales que hay detrás de cada uno de ellos.

“Estamos muy expectantes y felices de que por fin llegue el momento de estrenar y poder mostrarles un programa que de verdad está imperdible”, cuenta María Luisa Godoy.

Asimismo, agrega que “MasterChef tiene, por supuesto, la emoción y la tensión de la competencia, pero también está lleno de historias humanas, de sueños, de familias y de personas que ven en la cocina una oportunidad para cambiar sus vidas. Creo que el público se va a encariñar muchísimo con nuestros participantes, porque son personas muy queribles, auténticas y con historias que emocionan. Tenemos muchas ganas de que llegue el estreno y de que las familias nos acompañen y disfruten junto a nosotros de esta gran apuesta de TVN”.

El jurado

La misión de evaluar las preparaciones estará en manos de tres destacados chefs: Fernanda Fuentes, Yann Yvin y Juan Manuel Pena Passaro. Todos ellos aportarán experiencia, exigencia y distintas miradas sobre la gastronomía.

Fernanda cuenta con una estrella Michelin y vuelve a un escenario conocido para ella. También se suma el esperado regreso de Yann Yvin, uno de los chefs más recordados por los seguidores del programa, y Juan Manuel Pena Passaro, quien completa el nuevo jurado y sin duda sorprenderá.

En cada capítulo, los aspirantes deberán enfrentarse a distintas pruebas y desafíos culinarios, demostrando creatividad, técnica y capacidad para trabajar bajo presión. Pero detrás de cada plato habrá también historias de hombres y mujeres provenientes de distintos lugares del país que quieren demostrar su talento en la cocina.