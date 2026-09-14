Pokémon cumple 30 años y reúne a más de 50 mil fans

Treinta años después de su nacimiento, Pokémon acaba de demostrar que la llegada del celular no necesariamente obliga a abandonar las formas tradicionales de jugar. El Campeonato Mundial Pokémon 2026, celebrado del 28 al 30 de agosto en San Francisco, reunió en un mismo evento competencias de cartas físicas, videojuegos, Pokémon GO y Pokémon UNITE ante una convocatoria de más de 50 mil aficionados.

El contraste resulta llamativo. Mientras una parte de la industria del entretenimiento busca trasladar prácticamente cualquier experiencia a una pantalla, miles de jugadores continúan viajando alrededor del mundo para sentarse frente a frente y competir colocando cartas sobre una mesa.

Las finales de este año coincidieron además con el 30° aniversario de Pokémon, una franquicia que nació en 1996 y que ha conseguido atravesar varias generaciones de consolas, teléfonos y formas de consumir entretenimiento sin abandonar algunos de sus formatos más antiguos.

Más de 50 mil personas alrededor de una franquicia de 30 años

San Francisco se convirtió durante el último fin de semana de agosto en el punto de encuentro para jugadores, coleccionistas y aficionados procedentes de diferentes países.

El Mundial se disputó en cuatro grandes categorías: el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, los videojuegos competitivos, Pokémon GO y Pokémon UNITE. Las competencias se desarrollaron entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto y pusieron fin a la temporada competitiva de 2026.

A ellas se sumó por primera vez PokémonXP, una convención organizada alrededor de la franquicia con actividades, exhibiciones, paneles y espacios destinados a los aficionados.

Las estimaciones situaron la convocatoria conjunta por encima de 50 mil asistentes, convirtiendo la edición de San Francisco en la mayor realizada hasta ahora. No todos llegaron para utilizar la tecnología más reciente.

Una parte importante acudió para competir o seguir el torneo de cartas, un formato que conserva uno de los elementos más antiguos del entretenimiento: dos personas sentadas frente a una mesa con objetos físicos entre las manos.

Las cartas compiten junto a los juegos para celular

Ese es precisamente uno de los aspectos más particulares del ecosistema Pokémon. En lugar de sustituir las cartas por videojuegos, la compañía mantiene ambos formatos funcionando simultáneamente.

El Juego de Cartas Coleccionables continúa teniendo categorías júnior, sénior y máster dentro del campeonato mundial. A pocos metros, otros jugadores pueden disputar partidas mediante consolas o celulares.

Pokémon GO representa justamente el extremo contrario. Fue diseñado alrededor del smartphone y utiliza ubicación, cámara y desplazamiento físico para construir una experiencia que habría sido imposible durante los primeros años de la franquicia.

Pokémon UNITE, por su parte, pertenece directamente al universo de los juegos competitivos digitales.

Todos terminaron compartiendo escenario en el mismo Mundial. La convivencia entre formatos demuestra que la tecnología no siempre elimina aquello que existía antes. En ocasiones simplemente añade nuevas maneras de participar.

México también tiene una importante comunidad competitiva

El fenómeno tiene una presencia considerable en México. Durante la temporada 2026, el Campeonato Regional de Pokémon celebrado en Querétaro reunió a 1,446 jugadores únicamente en la categoría Máster del Juego de Cartas Coleccionables.

A ellos se añadieron 110 participantes sénior y 64 júnior. Las competencias digitales también tuvieron una convocatoria importante: el torneo de videojuegos registró 270 jugadores máster y Pokémon GO contó con 225 participantes.

Además, buena parte de los primeros lugares de las distintas categorías fueron ocupados por jugadores mexicanos. Las cifras ayudan a dimensionar una comunidad que combina dos mundos aparentemente opuestos: personas que pueden utilizar diariamente teléfonos, aplicaciones y videojuegos online, pero que siguen reuniéndose físicamente para competir con cartas impresas.

¿Por qué las cartas sobreviven cuando todo puede convertirse en una app?

Una primera explicación es sencilla: una versión digital y una física no necesariamente producen la misma experiencia.

Las aplicaciones aportan comodidad. Permiten iniciar una partida desde prácticamente cualquier lugar, buscar automáticamente un rival y almacenar una colección sin transportar ningún objeto. Las cartas incorporan otros elementos.

Existe el componente de coleccionar físicamente, intercambiar piezas, construir una baraja y encontrarse personalmente con otros jugadores. También está el valor que determinadas cartas adquieren como objetos independientemente de su utilidad durante una partida.

La dimensión social ayuda a explicar por qué tiendas especializadas y torneos siguen funcionando como puntos de encuentro incluso en un momento dominado por el entretenimiento online.

En San Francisco, esa convivencia fue especialmente visible: teléfonos y consolas de última generación compartieron protagonismo con cartas que continúan utilizando una lógica de juego completamente física.

Muchos formatos antiguos encontraron una segunda pantalla

Pokémon forma parte de una transformación mucho más amplia. El ajedrez pasó del tablero a las aplicaciones. Los juegos de cartas tradicionales tienen versiones para celular. Rompecabezas y crucigramas que antes dependían del papel pueden completarse actualmente desde una pantalla táctil.

Otros formatos históricos siguieron el mismo recorrido aunque pertenecen a categorías muy diferentes. Las máquinas tragamonedas, originalmente construidas como dispositivos mecánicos instalados en establecimientos físicos, también encontraron versiones digitales. Para quien consulta cómo jugar a las tragamonedas, los catálogos actuales muestran cómo aquel formato se adaptó a computadoras y dispositivos móviles mediante software.

Existe, sin embargo, una diferencia fundamental respecto de Pokémon, el ajedrez o numerosos juegos convencionales.

Las tragamonedas con dinero real son juegos de azar. Sus resultados no dependen principalmente de la habilidad del usuario y apostar implica la posibilidad de perder dinero. Por esa razón, su utilización debe limitarse exclusivamente a mayores de edad, realizarse únicamente donde la legislación lo permita y abordarse con límites previamente definidos de tiempo y presupuesto. Una pantalla puede hacer que productos muy diferentes visualmente se parezcan, pero no modifica la naturaleza de cada juego.

Pokémon también lleva sus cartas al celular

La particularidad es que la propia franquicia tampoco ha ignorado la digitalización de su juego de cartas. Pokémon TCG Pocket trasladó parte de la experiencia de coleccionar cartas al smartphone y continúa recibiendo nuevos contenidos.

Durante las ceremonias de clausura del Mundial y PokémonXP del pasado 30 de agosto, la compañía adelantó precisamente una futura actualización para Pokémon TCG Pocket, además de presentar otras novedades relacionadas con la franquicia. El movimiento resume bien la estrategia.

Las cartas físicas no desaparecen porque exista una aplicación. La aplicación tampoco necesita reproducir exactamente todo lo que ocurre alrededor de las cartas físicas. Son dos maneras distintas de relacionarse con una misma idea.

De 1996 a 2026 sin elegir entre lo físico y lo digital

El Mundial celebrado en San Francisco deja así una imagen particular del entretenimiento contemporáneo.

En un mismo evento puede haber jugadores que colocan cartas sobre una mesa, personas que compiten mediante consolas y aficionados utilizando un juego concebido específicamente para teléfonos celulares.

Pokémon ha conseguido llegar a sus 30 años sin elegir completamente entre una generación tecnológica y la siguiente.

El futuro tampoco parece apuntar hacia esa elección. Durante la clausura del campeonato se anunciaron nuevos proyectos y se confirmó que el Mundial de 2027 se celebrará en Singapur, mientras las distintas ramas competitivas continuarán evolucionando.

La tecnología seguirá modificando las pantallas y los dispositivos utilizados para jugar, pero el éxito del campeonato de este agosto demuestra algo más sencillo: un formato clásico no necesariamente desaparece cuando aparece uno nuevo.

A veces ocurre exactamente lo contrario. Las nuevas tecnologías permiten que una franquicia encuentre públicos diferentes mientras miles de personas continúan haciendo algo sorprendentemente tradicional: sentarse frente a otra persona, barajar unas cartas y comenzar una partida.