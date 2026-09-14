Informe de Contraloría revela que pacientes con riesgo vital esperaron hasta 73 horas en urgencia en la RM

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que pacientes clasificados con riesgo vital tuvieron que esperar hasta casi tres días para recibir una primera atención médica. Esto en servicios de urgencia de la Región Metropolitana.

Según consignó 24Horas, el organismo analizó el funcionamiento de las unidades de urgencia de la red hospitalaria entre enero de 2024 y mayo de 2025.

El reporte detectó que 2.417 pacientes clasificados como de riesgo vital (C1) y 140.620 categorizados como de alto riesgo (C2) fueron atendidos fuera de los tiempos máximos. Estos se encuentran establecidos en las orientaciones técnicas del Ministerio de Salud.

Los pacientes C1, debido a su condición de riesgo vital, deben recibir atención de manera inmediata. En tanto, quienes son categorizados como C2 deben ser asistidos en un plazo máximo de 30 minutos.

Pacientes C1 tuvieron que esperar hasta 73 horas y 41 minutos

Entre los casos revisados, se identificaron pacientes C1 que tuvieron que esperar hasta 73 horas y 41 minutos para recibir una primera atención médica. En el caso de los pacientes C2, las esperas llegaron hasta las 84 horas y 45 minutos.

El informe también detectó demoras de hasta 122 horas en pacientes complejos sin riesgo vital. Y de hasta 132 horas en personas clasificadas como de bajo riesgo, consignó 24Horas.

En total, el análisis concluyó que 634.587 personas, equivalentes al 27,7% de los pacientes incluidos en la revisión, fueron atendidas fuera de los tiempos de oportunidad. Establecidos para su respectiva categoría de priorización.

Hospital Sótero del Río

Entre los recintos que concentraron la mayor cantidad de pacientes atendidos fuera de los estándares se encuentran el Hospital Sótero del Río, con 83.009 casos. El Hospital Félix Bulnes Cerda, con 76.575. El Hospital El Carmen, con 74.675; y el Hospital Barros Luco Trudeau, con 73.517.

“A raíz de estos resultados, la CGR instruyó a los establecimientos hospitalarios y a los respectivos servicios de salud adoptar medidas para mejorar la gestión y asignación de recursos en las unidades de emergencia, considerando la demanda, la categorización de los pacientes, los estándares de oportunidad y la disponibilidad de personal”, señalaron.

Asimismo, la CGR ordenó a los servicios de salud verificar los tiempos registrados en sus sistemas e instruir procedimientos disciplinarios en aquellos casos considerados de mayor gravedad.