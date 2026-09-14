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“Ahora me parece como divertido”: María José Quintanilla responde a rumores de embarazo y separación

Eduardo Córdova
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“Ahora me parece como divertido”: María José Quintanilla responde a rumores de embarazo y separación

María José Quintanilla se refirió a los constantes rumores sobre su vida privada, especialmente a las versiones que la vinculan con supuestos embarazos y una eventual separación de su esposo, Eduardo Carrasco.

La cantante y conductora de Mega abordó el tema en una entrevista con Página 7. En la conversación, aseguró que no le molesta el interés por su intimidad. Sin embargo, cuestionó que su vida personal termine eclipsando su carrera profesional, recogió La Hora.

“Nunca me ha molestado que se hable de mi vida personal (…) Me molesta que cuando voy a una entrevista de trabajo, a veces el punto de referencia más importante sea mi vida personal que lo que trabajo, porque no lo encuentro justo”, manifestó la intérprete.

“Estoy acostumbrada”: María José Quintanilla y los rumores sobre su vida

Quintanilla también se tomó con humor las constantes especulaciones que circulan sobre ella.

“Estoy acostumbrada a que me separen varias veces y me embaracen muchas veces al año. Yo creo que ahora me parece como divertido”, señaló.

Además, recordó un período en que los rumores sobre un supuesto embarazo alcanzaron una cifra que incluso la sorprendió.

“Un año me embarazaron ocho veces. Yo no paría un hijo y tenía el otro. Era una cosa impresionante, real”, relató.

La cantante también bromeó sobre las versiones que han surgido en torno a su maternidad.

“Yo no sé qué capacidad fértil hay en este cuerpo, pero entiendo también que la gente quiere que seguramente llegue la maternidad a mi vida”, agregó.

María José Quintanilla aclaró que ella dará la noticia

Finalmente, la artista recalcó que una eventual maternidad es una decisión personal. Además, aseguró que será ella quien comunique cualquier novedad cuando corresponda.

“Esos temas son tan personales que la única que puede tomar una decisión sobre aquello soy yo”, afirmó.

Luego, María José Quintanilla adelantó cómo reaccionará cuando tenga una noticia que compartir.

“Pero nada, bien. Eso sí, cuando sea, daré la noticia. Voy a hacer una canción”, cerró la cantante.

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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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