Home Nacional "camión volcó en avenida argentina y aplastó a vehículo en valpara..."

Camión volcó en avenida Argentina y aplastó a vehículo en Valparaíso

El hecho provocó un amplio despliegue de los equipos de emergencia, debido a que el automóvil quedó atrapado bajo la estructura del vehículo de carga. Personal especializado trabajó en el lugar para acceder al conductor y concretar su rescate. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el conductor del automóvil pudo ser sacado desde el interior del vehículo y recibió asistencia tras el accidente.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Camión volcó en avenida Argentina y aplastó a vehículo en Valparaíso

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este lunes en la avenida Argentina, en Valparaíso, luego de que un camión volcara y terminara sobre otro vehículo que circulaba por el sector.

El hecho provocó un amplio despliegue de los equipos de emergencia. Esto debido a que el automóvil quedó atrapado bajo la estructura del vehículo de carga. Personal especializado trabajó en el lugar para acceder al conductor y concretar su rescate.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el conductor del automóvil pudo ser sacado desde el interior del vehículo y recibió asistencia tras el accidente. Hasta el momento, no se han informado mayores detalles respecto de sus lesiones, las están siendo tratadas en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

Afectaciones en el tránsito

Las circunstancias que llevaron al volcamiento del camión aún deben ser establecidas. La emergencia generó además afectaciones al tránsito en este importante eje vial de Valparaíso, mientras se desarrollaban las labores de rescate y retiro de los vehículos involucrados.

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por Carabineros, el camión 3/4 habría presentado una falla en los frenos y circulado a exceso de velocidad. Esto antes de impactar al vehículo menor. La mujer que quedó atrapada en este último fue rescatada con vida y trasladada para recibir atención médica.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
Metro lanza tarjeta Bip! conmemorativa por Fiestas Pat...

La nueva tarjeta presenta un diseño inspirado en distintos elementos representativos de Chile. Entre ellos aparecen una micro, copihues, el cerro Santa Lucía y una agrupación bailando cueca.

Leer mas
Vanguardia
“Ahora me parece como divertido”: María Jo...

La cantante y conductora de Mega abordó el tema en una entrevista con Página 7. En la conversación, aseguró que no le molesta el interés por su intimidad. Sin embargo, cuestionó que su vida personal termine eclipsando su carrera profesional.

Leer mas
Vanguardia
Revelan causa de muerte de Hayden Panettiere...

La actriz ingirió una única pastilla mortal el día de su fallecimiento. Según fuentes policiales vinculadas a la investigación, el comprimido contenía fentanilo, un potente opioide. La muerte de Panettiere ocurrió el pasado 16 de agosto en Carolina del Sur. La actriz tenía 36 años.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/