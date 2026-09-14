Camión volcó en avenida Argentina y aplastó a vehículo en Valparaíso

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este lunes en la avenida Argentina, en Valparaíso, luego de que un camión volcara y terminara sobre otro vehículo que circulaba por el sector.



El hecho provocó un amplio despliegue de los equipos de emergencia. Esto debido a que el automóvil quedó atrapado bajo la estructura del vehículo de carga. Personal especializado trabajó en el lugar para acceder al conductor y concretar su rescate.



De acuerdo con los antecedentes preliminares, el conductor del automóvil pudo ser sacado desde el interior del vehículo y recibió asistencia tras el accidente. Hasta el momento, no se han informado mayores detalles respecto de sus lesiones, las están siendo tratadas en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

Afectaciones en el tránsito

Las circunstancias que llevaron al volcamiento del camión aún deben ser establecidas. La emergencia generó además afectaciones al tránsito en este importante eje vial de Valparaíso, mientras se desarrollaban las labores de rescate y retiro de los vehículos involucrados.



De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por Carabineros, el camión 3/4 habría presentado una falla en los frenos y circulado a exceso de velocidad. Esto antes de impactar al vehículo menor. La mujer que quedó atrapada en este último fue rescatada con vida y trasladada para recibir atención médica.