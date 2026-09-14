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Termina restauración y plinto del monumento a Baquedano recupera su color verde

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), en declaraciones a El Mercurio, dijo que “queríamos hacer esta restauración curativa, lo cual quiere decir que también se van a ver algunas de sus heridas. El paso del tiempo por supuesto que deja cicatrices, pero también la violencia ha dejado su daño y eso va a quedar ahí expresado”.

Patricia Schüller Gamboa
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Termina restauración y plinto del monumento a Baquedano recupera su color verde

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), confirmó que terminaron los trabajos de reparación del plinto del monumento al general Manuel Baquedano. Este recuperó su tradicional color verde ceniza oliváceo perdido tras los graves hechos de vandalismo en el estallido social.

En declaraciones a El Mercurio, el jefe comunal expresó que “queríamos hacer esta restauración curativa, lo cual quiere decir que también se van a ver algunas de sus heridas. El paso del tiempo por supuesto que deja cicatrices, pero también la violencia ha dejado su daño y eso va a quedar ahí expresado”.

“Hay piezas faltantes, porque algunos delincuentes rompieron parte del monumento para ocuparlo como proyectil, otros hicieron fuego”, añadió Bellolio. El alcalde hoy recibirá oficialmente los trabajos realizados durante cuatro meses por la empresa Massardo y Principios Patrimonio.

Los trabajos en la base de piedra andesita verde, traída desde una cantera de Talca, consistieron en retirar las 23 coberturas de pintura. También usó vapor para ir quitando los rayados y afiches pegados durante meses de manifestaciones en plaza Baquedano.

Esta es la primera parte de la restauración que se inició el 7 de mayo y que oficialmente se entrega hoy lunes. Tuvo un costo cercano a los $102 millones. Hay una segunda etapa proyectada, por $60 millones, para reponer los bronces del conjunto.

La restauración del nicho del Soldado Desconocido y la conservación de sus restos costarían otros $13 millones. Se espera que para las Fiestas Patrias de 2027 toda la obra esté culminada.

Cuando se saquen los muros, el resguardo del lugar continuará a cargo de Carabineros. Además, la piedra contará con una capa antigrafiti.

Source Texto: Aton/Foto: Aton (Referencial)
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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