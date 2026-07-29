Con mentorías y acompañamiento, Sofofa impulsará la inserción laboral de más de 1.200 alumnas de liceos técnicos

Fortalecer la articulación entre educación y empresa, disminuyendo las brechas de género y fomentando la inserción laboral femenina en sectores productivos estratégicos. Eso es lo que busca el programa “Más Mujeres Más Futuro”, impulsado por Sofofa y su corporación educacional. Iniciativa que beneficiará a más de 1.200 alumnas que estudian en 7 liceos técnico-profesionales que administra el gremio, ubicados en la Región Metropolitana, O’Higgins y Biobío.

A través de mentorías, la orientación de mujeres líderes de la industria, visitas a empresas para conocer sus procesos y cupos especiales para la realización de prácticas, las jóvenes recibirán un acompañamiento que se extenderá a lo largo de los 4 años que dura la enseñanza media. La iniciativa responde a una realidad nacional caracterizada por una participación laboral femenina que alcanza solo un 53%. Y un panorama de desempleo juvenil de mujeres que llega al 20,2%.

Situación que se agudiza en industrias estratégicas como la manufactura (26% de presencia de la mujer), transporte (15%), minería (12%) y construcción (8%).

“La equidad no es un favor, sino una necesidad”

La tercera versión de este programa fue lanzada en un evento que se realizó en el Liceo Industrial Bicentenario Agustín Edwards Ross, de San Joaquín, el cual fue liderado por la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro. Esta destacó que “la equidad no es un favor, sino una necesidad. Si lográramos incrementar en un 1% la participación laboral femenina, se estima que esto tendría un aumento en el PIB de 0,5%”. Por esto, enfatizó que “integrar a las mujeres es una decisión estratégica para el desarrollo del país. Alcanzamos nuestro máximo potencial cuando integramos capacidades que antes eran invisibilizadas”.

La actividad contó también con la participación de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien aseguró que “iniciativas como el Programa Más Mujeres Más Futuro son relevantes, porque muestran cómo distintos actores se pueden involucrar, trabajar juntos y dar respuestas a desafíos que tenemos como país”.

“Las mujeres van a ser protagonistas del desarrollo productivo”

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, sostuvo que “las mujeres van a ser protagonistas del desarrollo productivo, tecnológico y de las distintas áreas de nuestro país. Somos talento y capacidad, pero no podemos invisibilizar que aún persisten brechas. En la producción de Inteligencia Artificial la representación femenina es solo del 22%. Y en la construcción ronda el 16%. Así como costó años avanzar en la minería, donde hoy Chile es líder en presencia femenina, tenemos que abrir puertas a las futuras líderes. Si una mujer quiere innovar, programar, construir o liderar un gremio o empresa, tiene que poder hacerlo, y debemos garantizar las condiciones para lograrlo”.

“Más Mujeres Más Futuro” considera un acompañamiento progresivo de las estudiantes en base a cuatro pilares que vinculan al liceo con la empresa y la comunidad: Red Pioneras (encuentros inspiradores con mujeres líderes de la industria), Empresas Abiertas (visitas guiadas a centros productivos para conocer tecnologías y procesos), Mentorías (acompañamiento personalizado de profesionales de empresas para fortalecer los proyectos de vida profesionales y personales de la jóvenes) y Prácticas laborales (a través de cupos que facilitan una transición efectiva hacia el empleo formal).

Durante la ceremonia, se formalizó el compromiso de las compañías participantes y se entregó un reconocimiento a las “empresas pioneras”, que asumirán el desafío de abrir sus puertas para formar a la nueva generación de técnicas para el desarrollo sostenible e inclusivo de Chile.

Estas organizaciones corresponden a AB Inveb, Abastible, Agrosuper, Angloamerican, Aramark, Cencosud, CGE, CIAL Alimentos, Coca-Cola Andina, Coca-Cola Chile, CSAV, Deloitte, Iansa, Enaex, Engie, Essbio, GTD, Metro, Molymet, Nestlé, Rosen, SMU, Sonda y Soprole.