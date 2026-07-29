Home Nacional "con mentorías y acompañamiento, sofofa impulsará la inserción lab..."

Con mentorías y acompañamiento, Sofofa impulsará la inserción laboral de más de 1.200 alumnas de liceos técnicos

En el marco de “Más Mujeres Más Futuro”, iniciativa del gremio y de Corporación Sofofa, las estudiantes serán guiadas durante su enseñanza media por mujeres líderes y mentores. Además, conocerán industrias y optarán a cupos especiales para prácticas que facilitarán su ingreso al mundo del trabajo. La tercera versión de este programa se lanzó con la presencia de la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro; de la ministra de Educación, María Paz Arzola; y de la titular de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Con mentorías y acompañamiento, Sofofa impulsará la inserción laboral de más de 1.200 alumnas de liceos técnicos

Fortalecer la articulación entre educación y empresa, disminuyendo las brechas de género y fomentando la inserción laboral femenina en sectores productivos estratégicos. Eso es lo que busca el programa “Más Mujeres Más Futuro”, impulsado por Sofofa y su corporación educacional. Iniciativa que beneficiará a más de 1.200 alumnas que estudian en 7 liceos técnico-profesionales que administra el gremio, ubicados en la Región Metropolitana, O’Higgins y Biobío.

A través de mentorías, la orientación de mujeres líderes de la industria, visitas a empresas para conocer sus procesos y cupos especiales para la realización de prácticas, las jóvenes recibirán un acompañamiento que se extenderá a lo largo de los 4 años que dura la enseñanza media. La iniciativa responde a una realidad nacional caracterizada por una participación laboral femenina que alcanza solo un 53%. Y un panorama de desempleo juvenil de mujeres que llega al 20,2%.

Situación que se agudiza en industrias estratégicas como la manufactura (26% de presencia de la mujer), transporte (15%), minería (12%) y construcción (8%).

“La equidad no es un favor, sino una necesidad”

La tercera versión de este programa fue lanzada en un evento que se realizó en el Liceo Industrial Bicentenario Agustín Edwards Ross, de San Joaquín, el cual fue liderado por la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro. Esta destacó que “la equidad no es un favor, sino una necesidad. Si lográramos incrementar en un 1% la participación laboral femenina, se estima que esto tendría un aumento en el PIB de 0,5%”. Por esto, enfatizó que “integrar a las mujeres es una decisión estratégica para el desarrollo del país. Alcanzamos nuestro máximo potencial cuando integramos capacidades que antes eran invisibilizadas”.

La actividad contó también con la participación de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien aseguró que “iniciativas como el Programa Más Mujeres Más Futuro son relevantes, porque muestran cómo distintos actores se pueden involucrar, trabajar juntos y dar respuestas a desafíos que tenemos como país”.

“Las mujeres van a ser protagonistas del desarrollo productivo”

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, sostuvo que “las mujeres van a ser protagonistas del desarrollo productivo, tecnológico y de las distintas áreas de nuestro país. Somos talento y capacidad, pero no podemos invisibilizar que aún persisten brechas. En la producción de Inteligencia Artificial la representación femenina es solo del 22%. Y en la construcción ronda el 16%. Así como costó años avanzar en la minería, donde hoy Chile es líder en presencia femenina, tenemos que abrir puertas a las futuras líderes. Si una mujer quiere innovar, programar, construir o liderar un gremio o empresa, tiene que poder hacerlo, y debemos garantizar las condiciones para lograrlo”.

“Más Mujeres Más Futuro” considera un acompañamiento progresivo de las estudiantes en base a cuatro pilares que vinculan al liceo con la empresa y la comunidad: Red Pioneras (encuentros inspiradores con mujeres líderes de la industria), Empresas Abiertas (visitas guiadas a centros productivos para conocer tecnologías y procesos), Mentorías (acompañamiento personalizado de profesionales de empresas para fortalecer los proyectos de vida profesionales y personales de la jóvenes) y Prácticas laborales (a través de cupos que facilitan una transición efectiva hacia el empleo formal).

Durante la ceremonia, se formalizó el compromiso de las compañías participantes y se entregó un reconocimiento a las “empresas pioneras”, que asumirán el desafío de abrir sus puertas para formar a la nueva generación de técnicas para el desarrollo sostenible e inclusivo de Chile.

Estas organizaciones corresponden a AB Inveb, Abastible, Agrosuper, Angloamerican, Aramark, Cencosud, CGE, CIAL Alimentos, Coca-Cola Andina, Coca-Cola Chile, CSAV, Deloitte, Iansa, Enaex, Engie, Essbio, GTD, Metro, Molymet, Nestlé, Rosen, SMU, Sonda y Soprole.

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para un almu...

Si buscas qué hacer en Santiago el sábado o domingo, descubre tres tenedores libres ideales para disfrutar un almuerzo con familia o amigos.

Leer mas
Internacional
VIDEO: Así explotó el Kilauea en la noche del martes...

El volcán Kilauea volvió a entrar en erupción en Hawái y expulsó una fuente de lava y gases que alcanzó más de 150 metros de altura. El fenómeno ocurrió durante la noche del martes, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Leer mas
Nacional
Metro rectifica y anuncia que estación Santa Isabel pe...

El gerente de Planificación y Clientes de Metro, Carlos Melo, había informado en un video difundido por la empresa que la estación Santa Isabel “va a poder retomar sus operaciones desde el día de mañana jueves, desde el inicio del horario de operación, es decir, desde las 6:00 de la mañana”. Sin embargo, dos horas después la empresa rectificó esa información.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
2
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/