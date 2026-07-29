Home Nacional "metro rectifica y anuncia que estación santa isabel permanecerá c..."

Metro rectifica y anuncia que estación Santa Isabel permanecerá cerrada este jueves

El gerente de Planificación y Clientes de Metro, Carlos Melo, había informado en un video difundido por la empresa que la estación Santa Isabel “va a poder retomar sus operaciones desde el día de mañana jueves, desde el inicio del horario de operación, es decir, desde las 6:00 de la mañana”. Sin embargo, dos horas después la empresa rectificó esa información.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Metro rectifica y anuncia que estación Santa Isabel permanecerá cerrada este jueves

Metro de Santiago rectificó la información que había dado a conocer y anunció que la estación Santa Isabel de la Línea 5 permanecerá cerrada este jueves. Esto tras el incendio que afectó el lunes a un vagón.

El gerente de Planificación y Clientes de Metro, Carlos Melo, había informado en un video difundido por la empresa que la estación Santa Isabel “va a poder retomar sus operaciones desde el día de mañana jueves, desde el inicio del horario de operación, es decir, desde las 6:00 de la mañana”.

Sin embargo, dos horas después la empresa rectificó esa información: la estación permanecerá cerrada “debido a la extensión de las labores de recuperación”.

Tras la emergencia, en la estación se llevaron a cabo diversos trabajos para reparar las instalaciones, como baldosas, que quedaron destruidas debido al trabajo de Bomberos, consignó Emol.

“Durante estos dos días se han ejecutado trabajos muy intensos de limpieza de la estación, reposición de algunos elementos como revestimientos o cerámica, además de algunos equipos que resultaron dañados por el fuego el día que ocurrió este incidente”, sostuvo Melo.

De Grange instruye investigación urgente a Metro por incendio en vagón


Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
70 mil deudores ya regularizaron el CAE: TGR recuerda ...

Con el fin de aumentar la suscripción de acuerdos, la institución destaca facilidades para el pago del pie inicial y reducción de cuotas. En la etapa de cobro ejecutivo, además de activos financieros como cuentas corrientes y depósitos a plazo, se incorporan billeteras virtuales y la retención total de remuneraciones.

Leer mas
Nacional
Muere tripulante vietnamita internado en Talcahuano po...

El paciente, de 29 años, era parte de la tripulación de un barco con bandera de Singapur que llegó al país. Debido a sus síntomas y antecedentes de navegación, las autoridades sanitarias implementaron medidas de aislamiento y seguimiento epidemiológico.

Leer mas
Nacional
De Grange instruye investigación urgente a Metro por i...

Según consignó Radio Biobío, el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones dijo que “es un tren que es el más antiguo de la red, que había pasado su overhaul o su revisión mayor en enero pasado. Por lo tanto, el Metro Santiago tiene la instrucción enfática de parte mía de que haga la investigación con sentido de urgencia. Necesitamos los resultados lo antes posible”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/