Metro rectifica y anuncia que estación Santa Isabel permanecerá cerrada este jueves

Metro de Santiago rectificó la información que había dado a conocer y anunció que la estación Santa Isabel de la Línea 5 permanecerá cerrada este jueves. Esto tras el incendio que afectó el lunes a un vagón.



El gerente de Planificación y Clientes de Metro, Carlos Melo, había informado en un video difundido por la empresa que la estación Santa Isabel “va a poder retomar sus operaciones desde el día de mañana jueves, desde el inicio del horario de operación, es decir, desde las 6:00 de la mañana”.

Sin embargo, dos horas después la empresa rectificó esa información: la estación permanecerá cerrada “debido a la extensión de las labores de recuperación”.

Tras la emergencia, en la estación se llevaron a cabo diversos trabajos para reparar las instalaciones, como baldosas, que quedaron destruidas debido al trabajo de Bomberos, consignó Emol.

“Durante estos dos días se han ejecutado trabajos muy intensos de limpieza de la estación, reposición de algunos elementos como revestimientos o cerámica, además de algunos equipos que resultaron dañados por el fuego el día que ocurrió este incidente”, sostuvo Melo.



