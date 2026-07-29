“Es una irresponsabilidad”: Laura Prieto apuntó contra Naya Fácil y le dijo cómo ser una “influencer positiva”

Laura Prieto se refirió al video de Naya Fácil conduciendo a más de 200 kilómetros por hora en la Ruta 5 Sur y manifestó su preocupación por el impacto que este tipo de publicaciones puede generar en redes sociales.

En conversación con el programa radial “Contigo en el taco”, la modelo uruguaya aclaró que no tiene problemas personales con la influencer, aunque cuestionó el contenido que difundió, de acuerdo a La Hora.

Críticas por el impacto en redes sociales

“Me parece un tema súper delicado, porque creo que, aunque no tengo nada en contra de Naya Fácil, algo que pasa en los medios digitales, en las redes sociales, es que cada uno puede subir lo que quiere y de la manera que sea y es peligroso”, reflexionó.

Prieto recalcó que las personas con una gran cantidad de seguidores también tienen responsabilidad sobre el contenido que publican.

En ese contexto, afirmó: “También tenemos un rol, y cosas que cuidar. Estamos emitiendo contenido, influyendo en muchas personas”.

Luego añadió que “podemos influir para bien o para mal, y cuando no nos damos cuenta del poder que tenemos en nuestros celulares, es riesgoso”.

Su consejo para Naya Fácil

Durante la entrevista, Laura Prieto aseguró que la influencer cuenta con una historia personal que conecta con muchas personas y un gran carisma, pero estimó que necesita apoyo para potenciar su influencia de manera positiva.

En esa línea, sostuvo: “La Naya es una chica con mucha gracia, con una historia súper especial, a ella le haría falta tener un equipo que le ayude y le muestre el poder que tiene en las masas, y manejarlo para una influencia positiva”.

Finalmente, la exchica reality insistió en su postura y concluyó: “Es una irresponsabilidad y debe hacerse cargo de lo que hizo”.