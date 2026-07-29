Muere tripulante vietnamita internado en Talcahuano por fiebre hemorrágica

El ciudadano vietnamita, de 29 años, que permanecía internado en el Hospital Las Higueras de Talcahuano falleció este miércoles. Esto tras ser diagnosticado con un cuadro de fiebre hemorrágica. La autoridad sanitaria confirmó que los exámenes descartaron que se tratara de ébola.



El paciente era parte de la tripulación de un barco con bandera de Singapur que llegó al país. Debido a sus síntomas y antecedentes de navegación, las autoridades sanitarias implementaron medidas de aislamiento y seguimiento epidemiológico.



Desde la Seremi de Salud del Biobío informaron que, pese a los esfuerzos realizados por los equipos médicos, el hombre murió mientras se encontraba bajo atención especializada.



Agregaron que los estudios realizados permitieron descartar que se tratara de ébola, una de las enfermedades consideradas inicialmente dentro del análisis clínico.



El caso generó la activación de un protocolo sanitario debido a que la embarcación tuvo una escala en Nigeria, país que fue considerado dentro de la evaluación de riesgo epidemiológico.



La autoridad sanitaria indicó que continuarán los análisis para establecer el origen exacto del cuadro que afectó al tripulante. Mientras tanto, se mantuvieron las medidas preventivas (cuarentena) para la tripulación y los equipos que atendieron al paciente.