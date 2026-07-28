Tripulante vietnamita fue internado por posible cuadro de fiebre hemorrágica en Talcahuano

Un tripulante de nacionalidad vietnamita fue internado en el Hospital Las Higueras de Talcahuano por un posible caso de fiebre hemorrágica.



La secretaria regional ministerial de Salud de la Región del Biobío, Isabel Rojas, detalló que “anoche se trasladó a un centro asistencial de Talcahuano a una persona de nacionalidad vietnamita con un cuadro compatible con fiebre hemorrágica”.



“El paciente es tripulante de un barco con bandera de Singapur que recaló ayer. Está recibiendo atención médica en aislamiento. Está en investigación clínica y epidemiológica para determinar de qué enfermedad se trata”, precisó la seremi.



De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), las fiebres hemorrágicas pueden ser provocadas por diversas enfermedades. Se caracteriza por la aparición repentina de dolor muscular y articular, fiebre, hemorragias y shock por pérdida de sangre.



Según detalla la OMS, existen múltiples vías de transmisión:



-Por contacto directo de persona a persona

.

-Control inadecuado de infecciones en el ámbito hospitalario.



-Prácticas de sacrificio de animales.



-Consumo de carne cruda de animales infectados o leche sin pasteurizar.



-Contacto directo con roedores, o inhalación o contacto con materiales contaminados con excrementos de roedores.



-Picaduras de mosquitos.