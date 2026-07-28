Minsal declara por primera vez Alerta Sanitaria por hantavirus desde Atacama a Magallanes

El Ministerio de Salud (Minsal), por primera vez, decretó Alerta Sanitaria desde Atacama a Magallanes por hantavirus, transmitido por el ratón de cola larga.

De acuerdo a lo señalado por el Minsal, la alerta estará vigente hasta el viernes 31 de julio del 2027 en las siguientes regiones:

-Atacama

-Coquimbo

-Valparaíso

-Metropolitana

-O’Higgins

-Maule

-Ñuble

-Biobío

-La Araucanía

-Los Lagos

-Los Ríos

-Aysén

-Magallanes

“Multiamenaza sanitaria”

Según consignó 24Horas, el organismo aseveró que la situación del hantavirus está complementada con otras enfermedades, habiendo presencia de una “multiamenaza sanitaria”.

Lo anterior se explica por haber “simultáneamente otros riesgos como arbovirosis (enfermedades transmitidas por zancudos como el dengue, zika, chikungunya y la fiebre amarilla). Y la influenza aviar”.

Alejandra Pizarro, subsecretaria de Salud Pública, explicó que el hanta “produce una enfermedad que es endémica de Chile, trasmitida por el ratón de cola larga que vive en las zonas rurales y semirurales de casi todo el país”.

“Como ministerio estamos monitoreado de forma permanente su comportamiento y estamos muy preocupados y ocupados porque este año la letalidad del virus ha aumentado, y debido a ello determinamos declarar esta alerta. Hasta la semana pasada se registraban 46 contagios y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad del 39%”, aseveró.

Cifras del Minsal destacaron que, en todo el 2025, hubo solo ocho personas fallecidas por hanta tras 44 contagios, equivalente a una letalidad del 18%, consignó el medio citado.

Por su parte, en lo que va del 2026, los casos han ocurrido en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

El Minsal comentó que la alerta, que es preventiva y de preparación. “Permitirá otorgar facultades extraordinarias ante emergencias de grave riesgo sanitario para reforzar la vigilancia, la gestión oportuna de recursos, la contratación de personal especializado, la acción de control sanitario y la adquisición expedita de insumos mediante trato directo”.

“La alerta no implica que exista una epidemia en curso o una atención de salud desbordada”, añadió.

Igualmente, remarcó que “el hanta no es un virus exclusivamente del verano, pues el ratón colilargo está presente todo el año. Por eso llamamos a extremar precauciones. No tocar roedores, ventilar las casas antes de entrar si han estado cerradas, limpiar con agua y cloro los espacios sin uso y mantener basura tapada y alimentos resguardados”.