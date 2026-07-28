Arrau responde a Vallejo: “La evidencia mata cualquier relato falso”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respondió este martes a la exvocera de La Moneda, Camila Vallejo. El secretario de Estado defendió la gestión del Gobierno y destacó los avances que han existido en materia de migración, tráfico de drogas, refuerzo a las policías, entre otros.

Según consignó T13, Vallejo, en el podcast “Animales Políticos”, acusó que “hubo una gran estafa: la promesa de seguridad”. Y “al final todo fue una improvisación y una promesa que hasta el momento no se ha cumplido”.

Si bien Arrau aseguró que no va a “polemizar” con la exvocera, destacó que “los ingresos irregulares se redujeron en un 80% a raíz del decreto que firma el Presidente (José Antonio Kast) el día uno de su Gobierno. Para el despliegue de Fuerzas Armadas combinado con Carabineros y Policía de Investigaciones”.

Añadió que “cuando tenemos provincias del norte donde los decomisos de drogas van en un 250% respecto del año pasado. Cuando vemos que en la Macrozona Sur la quema material de maquinaria se ha reducido un 80% respecto del año anterior. Cuando cada cifra respalda lo que hemos ido haciendo, la verdad es que la evidencia mata cualquier relato falso, en este caso, que pueda haber”, consignó el medio citado.

“Vamos avanzando”

Arrau declaró que habla “con las cifras, la evidencia, Hablo con las encuestas que han ido saliendo, las encuestas de percepción”. La conclusión es que “vamos avanzando”.

El ministro admitió que “queda un largo camino por recorrer, no hay nada que celebrar. Tenemos que recuperar precisamente los niveles que teníamos quizás en el 2010, antes del 2008. Y, por supuesto que tenemos que reestablecer el rol de la autoridad, donde hubo personas que fueron muy responsables de minar el rol de la autoridad”.

Sobre las críticas de incumplimiento de promesas de campaña e “improvisación” del Gobierno, el secretario de Estado rebatió. “Cada una de las cosas que dijimos en campaña son las que estamos cumpliendo en términos de seguridad. Como por ejemplo respaldar a la autoridad policial, que es algo que estamos haciendo con leyes que se están tramitando en el Congreso y que estamos semana a semana empujando, como con presupuesto, como también con equipamiento”.