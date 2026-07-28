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Fiscalía tras sobreseimiento de Sergio Jadue: “La resolución es esencialmente apelable”

El fiscal Marco Paredes se refirió a la decisión de la justicia y también abordó el eventual regreso a Chile del expresidente de la ANFP. “Él obviamente puede volver a Chile, no tendría orden de detención judicial, pero en EEUU tiene otros cargos y eso es materia de la soberanía de EEUU”, señaló.

Leonardo Medina
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Fiscalía tras sobreseimiento de Sergio Jadue: “La resolución es esencialmente apelable”

El expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, recibió este martes una importante noticia, tras ser sobreseído por prescripción en Chile de los delitos que se le imputaban

Luego de la decisión del 13° Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal Marco Paredes se refirió a la resolución y explicó la postura que tenía el ente persecutor, respecto al plazo de prescripción de los delitos.

“Nosotros teníamos la teoría de que, por una regla de determinación de pena, el plazo tenía que ser superior, pero el tribunal consideró otra cosa”, sostuvo, según consignó Radio ADN

Además, confirmó que como Fiscalía evaluarán una posible apelación. “El tribunal dictó una resolución en donde básicamente decretó la extinción de la responsabilidad penal de don Sergio Jadue por prescripción de la acción penal. Esta resolución es esencialmente apelable”, precisó.

“Obviamente la Fiscalía, cuando tenga la resolución en sus manos y le sea notificada, va a evaluar la interposición del recurso de apelación”, añadió. 

Por otra parte, el fiscal también fue consultado por el eventual regreso de Jadue a Chile. Lo anterior, considerando que el exdirigente quedó sin causas judiciales pendientes en nuestro país.

Al respecto, Paredes mencionó que “él obviamente puede volver a Chile, no tendría orden de detención judicial”. Sin embargo, subrayó que “pero en EEUU tiene otros cargos y eso es materia de la soberanía de EEUU”.

Por prescripción: Sergio Jadue es sobreseído en Chile de delitos tributarios y apropiación indebida 
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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