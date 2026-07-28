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Biministro Mas advierte complejo escenario laboral tras reunión con la CPC

El titular de Economía y Minería sostuvo que “hemos dicho que estamos en pleno invierno. Son meses de menor actividad, así que probablemente este mes y el próximo mes sean meses de malas noticias, pero estamos trabajando para que sea lo menos malo posible. Pero siempre visualizando que ya la economía está volviendo a andar, lo cual es una gran noticia”.

Patricia Schüller Gamboa
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Biministro Mas advierte complejo escenario laboral tras reunión con la CPC

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se reunió este martes con el Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), encabezado por su presidenta, Susana Jiménez. Esto para abordar medidas destinadas a impulsar el empleo formal. Instancia tras la cual advirtió que las próximas cifras del mercado laboral podrían seguir reflejando un escenario complejo debido a la menor actividad invernal y los efectos de los recientes temporales.

“Hemos dicho que estamos en pleno invierno. Son meses de menor actividad, así que probablemente este mes y el próximo mes sean meses de malas noticias, pero estamos trabajando para que sea lo menos malo posible. Pero siempre visualizando que ya la economía está volviendo a andar, lo cual es una gran noticia”, señaló Mas en un punto de prensa tras la reunión.

Sobre la tasa de desempleo que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicará esta semana, Mas insistió en que “en uno de los meses con menos actividad vamos a tener todo el efecto de los temporales adicionalmente. Así que probablemente no tengamos tan buenas noticias, pero la buena noticia es que estamos activados generando nuevas oportunidades para generar nuevos empleos”.

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, valoró el encuentro con el Gobierno.

 “Fue una reunión muy productiva, estamos todos activados en este modo de empleo. Sabemos que vivimos una emergencia laboral ya por varios años, hemos tenido tasas de desempleo muy elevadas y la verdad es que las últimas cifras también van en la misma línea”, aseguró.

“Tenemos la preocupación, al igual como lo mencionó el ministro (Mas), que en los meses de invierno, por estacionalidad, las cifras de desempleo tienden a aumentar”, advirtió Jiménez.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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