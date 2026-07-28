“¡Muchachos, lo logramos!”: La particular burla de Gonzalo Feito contra “Sin Filtros” que hizo en vivo

Gonzalo Feito volvió a lanzar críticas contra su exprograma “Sin Filtros”, luego de asegurar que el espacio dedicó cerca de dos horas a hablar de “Próceres”, el nuevo programa que conduce en Porcel TV.
El momento ocurrió durante la más reciente emisión de “Próceres”, donde el exintegrante de CQC aprovechó un espacio para referirse a quienes considera su actual competencia, de acuerdo a La Hora.
La respuesta de Gonzalo Feito
En ese contexto, Feito afirmó que en “Sin Filtros” estuvieron dos horas hablando de “Próceres”. A partir de ello, aprovechó la instancia para responder con ironía.
Al inicio de su intervención señaló: “Tengo entendido muchachos, que los chicos de mi ex programa han estado hablando dos horas de nosotros, ¡dos horas de nosotros!, del dueño de este programa. Una locura, parece. Bueno, voy a leer un comunicado porque me están golpeando”.
Luego explicó que leería un comunicado de Lalo Prieto, dueño de Porcel TV, dirigido al exdiputado Ricardo Garín, actual panelista de “Sin Filtros”. Esto, luego de que Garín lo acusara de querer “pitearse” su programa.
El comunicado de Lalo Prieto
Durante el debate, Renato Garín sostuvo que Prieto estaría a favor de que TVN, pese a ser un canal estatal, pase a manos de privados. El comentario surgió en relación con que “Próceres” se graba en las dependencias de TVN.
Feito comenzó leyendo el comunicado: “Estimado Renato: Tengo un gran recuerdo de ti cuando ibas de público a mis obras. Viendo el chat de Sin Filtros, parece que varios creen que estás un poco obsesionado conmigo. Pero para que te quedes tranquilo: estoy felizmente casado”.
El texto continuó señalando: “Y respecto de TVN, no hay ningún misterio. Tenemos un contrato comercial de arriendo de estudios, igual que cualquier productora que utiliza sus instalaciones. Todo transparente. Así que cuando quieras, estás invitado a conocer el estudio, tomarnos un café y conversar de frente. Siempre será mejor eso que las teorías conspirativas”.
El cierre con nuevas críticas
Al finalizar, Feito volvió a burlarse de “Sin Filtros” y comentó: “Espérense, muchachos, me están diciendo que mi ex programa, ‘Sin Filtros’, estuvieron dos horas hablando de nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! (…) Gabriel Alemparte también con teorías conspirativas, Paz Suárez que ha pasado por todos los partidos también. ¡Ay, no! Una locura. ¡Lo logramos! ¡Muchachos, lo logramos! Oye, les doy las gracias”.