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Abogado habría hecho colapsar sistema del Poder Judicial con 38 mil escritos en tres días: Apuntan a uso de IA

Un abogado ingresó 38.477 escritos, lo que equivale a 500 y 900 escritos por tribunal. Esto derivó en una caída del sistema de la Oficina Judicial Virtual, y desde el Comité de Jueces Civiles solicitaron a la Corte Suprema prohibir el uso de Inteligencia Artificial para el ingreso de escritos, hasta que exista una política institucional en la materia.

Leonardo Medina
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Abogado habría hecho colapsar sistema del Poder Judicial con 38 mil escritos en tres días: Apuntan a uso de IA

Un masivo envío de más de 38 mil escritos por parte de un abogado al sitio del Poder Judicial, provocó en los últimos días un colapso del sistema de la Oficina Judicial Virtual

De acuerdo a lo informado por La Tercera, la situación comenzó el pasado 25 de julio. Durante ese día, el jefe de Sistema Informático de Tramitación de Causas Civiles reportó que un abogado realizó un ingreso de escritos. 

La mayoría de ellos habrían sido por “desarchivo” y “renuncia de patrocinio y poder”, en todos los tribunales de competencia civil del país.

En un lapso de tres días, el abogado ingresó 38.477 escritos, lo que equivale a cerca de 500 y 900 por tribunal. Asimismo, se sospecha que esto se habría generado con un programa de Inteligencia Artificial (IA).

Según consignó Emol, desde el comité de jueces, mediante un escrito, denunciaron un uso abusivo de las herramientas tecnológicas, algo que configuraría un caso de “abuso procesal”. 

A su vez, apuntan a que esto infringe las condiciones de uso de la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial.

En el documento publicado por La Tercera se establece que “desde el Call Center de la OJV reportaron que el abogado señaló verbalmente que prestaba servicios a varios clientes tales como Santander, Caja los Andes, CAT Cencosud, Los Parques Cementerio y dejó de hacerlo”. 

“Por lo que renunció al patrocinio y poder en las causas que llevaba. Para tal efecto usó un ‘agente externo’ (robot) para no tener que ingresar los escritos causa por causa”, añade.

Exigen tomar medidas

El comité pidió a la Corte Suprema adoptar medidas disciplinarias y prohibir el uso de IA para el ingreso de escritos. Lo anterior, mientras “no exista una política institucional clara tendiente al control y buen uso de los instrumentos tecnológicos”. 

En la misma línea, plantean que deben existir “medidas tecnológicas adecuadas y urgentes para evitar el ingreso masivo de escritos (tales como el uso de un Captcha) y la extracción masiva de datos”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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