Suri, única hija biológica de Tom Cruise, se quitó legalmente el apellido de su padre

Suri, hija de los actores estadounidenses Tom Cruise y Katie Holmes, se quitó legalmente el apellido de su padre, de acuerdo a lo informado por Page Six.

Según el citado medio, la joven de 20 años se registró en octubre de 2024 para votar en el estado de Pensilvania, donde reside actualmente. Aquí, utilizó el nombre de Suri Noelle.

Noelle corresponde al segundo nombre de su madre. A su vez, en junio del 2024, ya había utilizado Noelle como apellido cuando se graduó de la secundaria.

Desde Page Six detallaron que Suri habría presentado la solicitud de cambio de nombre en Nueva York. Todo esto, antes de trasladarse a Pensilvania para estudiar teatro musical en la Escuela de Arte Dramático de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh.

Suri es la única hija biológica de Tom Cruise, quien tiene dos hijos adoptivos con su exesposa Nicole Kidman. No obstante, llevaría años distanciada de su padre.

La joven nació en 2006, fruto de la relación del protagonista de “Misión Imposible” con la actriz Katie Holmes. La pareja contrajo matrimonio en ese mismo 2006, pero se divorció en 2012.