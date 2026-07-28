Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres que aceptan reservas para grupos

Si buscas qué hacer en Santiago para organizar un cumpleaños, una reunión familiar, un encuentro con amigos o una celebración de empresa, varios tenedores libres permiten reservar con anticipación para grupos. Así podrás asegurar una mesa y disfrutar una comida sin límites con mayor comodidad.
A continuación, conoce tres tenedores libres de Santiago que aceptan reservas y destacan por su amplia oferta gastronómica.
Qué hacer en Santiago: un clásico para reuniones en el centro
Panda Junior
Dirección: Portugal 198, Santiago Centro.
Panda Junior es uno de los tenedores libres con mayor trayectoria de la capital y ofrece la posibilidad de realizar reservas para grupos a través de sus canales de contacto. Su buffet reúne comida china, sushi, carnes, mariscos, pescados, ensaladas y postres, siendo una excelente alternativa para celebraciones familiares o reuniones con amigos. Panda Junior
Qué hacer en Santiago: una alternativa con gran capacidad
Perú Mágico Tenedor Libre
Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.
Perú Mágico Tenedor Libre destaca por sus amplios salones y por permitir coordinar reservas para grupos mediante contacto telefónico. Su buffet incluye ceviches, mariscos, carnes, platos criollos, ensaladas y postres, por lo que resulta ideal para celebraciones donde los invitados tienen distintos gustos.
Qué hacer en Santiago: un buffet ideal para celebraciones
Pachamama Tenedor Libre
Dirección: Antonio Varas 2207, Ñuñoa.
Pachamama Tenedor Libre es otra excelente opción para organizar reuniones grupales. El restaurante ofrece un buffet de gastronomía peruana con ceviches, carnes, mariscos, platos criollos y postres, además de amplios espacios para compartir.
Gracias a la posibilidad de coordinar reservas previamente, se ha convertido en una alternativa frecuente para cumpleaños, reuniones familiares y encuentros de amigos.
Una buena opción para compartir sin preocupaciones
Cuando se trata de grupos numerosos, reservar con anticipación permite asegurar una mejor experiencia y evitar esperas. Además, los tenedores libres ofrecen una gran variedad de preparaciones, facilitando que cada integrante encuentre opciones según sus preferencias.
Por ello, si buscas qué hacer en Santiago para organizar una celebración o reunión, estos tres tenedores libres son una excelente alternativa para disfrutar una comida sin límites.