Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres que vale la pena visitar si eres turista

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres complementar tu recorrido por la capital con una buena experiencia gastronómica, los tenedores libres son una excelente alternativa.

Además de ofrecer una amplia variedad de platos, varios de ellos se encuentran cerca de algunos de los principales atractivos turísticos de la ciudad, por lo que puedes incluirlos fácilmente en tu itinerario.

A continuación, conoce tres tenedores libres que vale la pena visitar si eres turista y quieres disfrutar una comida abundante después de recorrer Santiago.

Qué hacer en Santiago: un buffet a pasos del Parque Forestal y Bellas Artes

Ok Panda

Dirección: Ismael Valdés Vergara 836, Santiago Centro.

Ubicado a pocos minutos del Parque Forestal, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Barrio Lastarria y el Cerro Santa Lucía, Ok Panda es una excelente opción para quienes recorren el centro histórico de la capital.

Su buffet ofrece una amplia variedad de comida china, sushi, carnes, mariscos, ensaladas y postres, permitiendo recuperar energías después de una jornada de turismo. Parque Forestal Museo Nacional de Bellas Artes Barrio Lastarria

Qué hacer en Santiago: una parada gastronómica cerca del Barrio París-Londres

Panda Junior

Dirección: Portugal 198, Santiago Centro.

Panda Junior se encuentra muy cerca del Barrio París-Londres, del Cerro Santa Lucía y de otros atractivos del casco histórico. Gracias a su ubicación, es una alternativa práctica para quienes recorren el centro caminando o utilizan el Metro.

El restaurante ofrece un buffet con comida china, sushi, carnes, pescados, mariscos y postres, siendo uno de los tenedores libres con mayor trayectoria en Santiago. Barrio París-Londres Cerro Santa Lucía

Qué hacer en Santiago: un buffet cerca de La Vega Central

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta.

Si dentro de tu recorrido planeas visitar La Vega Central o el Mercado Central de Santiago, Foodlays es una excelente alternativa para hacer una pausa y disfrutar un almuerzo sin límites.

Su propuesta reúne gastronomía peruana, china y chilena, además de sushi, carnes, mariscos, ensaladas y postres, convirtiéndose en una opción ideal para quienes quieren probar distintos sabores en una sola visita. La Vega Central Mercado Central de Santiago

Una forma distinta de conocer Santiago

Recorrer museos, barrios patrimoniales y parques es parte de la experiencia de visitar la capital. Sin embargo, también vale la pena dedicar un momento a descubrir su oferta gastronómica.

Estos tres tenedores libres combinan una ubicación estratégica con una amplia variedad de preparaciones, por lo que son una excelente alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago durante su estadía.