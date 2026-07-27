Reportan al menos tres tornados en la Región de Ñuble

Nubes de carácter tornádico fueron observadas este lunes en la Región de Ñuble.

De acuerdo a T13, según distintos reportes desde la zona, por lo menos tres nubes fueron captadas alrededor de las 14:00 horas.

El meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, dijo que había una alerta por formación de nubes convectivas con características tornádicas. Esto se está ratificando en horas de esta tarde, principalmente en la zona de Chillán.

“Derechamente es un tornado”, destacó desde el momento en que estas nubes tocan tierra.

El evento se habría registrado en una zona agrícola, sin provocar de momento mayor afectación en zonas urbanas.

El meteorólogo detalló que “mi primera apreciación por la dimensión que tiene, yo creo que estaría siendo un F0, o quizás un F1, que es la categoría más baja (F0). Pero igualmente estamos hablando de vientos sobre los 100 Km/h. Claramente si hubiese sido en un lugar urbano la afectación habría sido bastante grande”.