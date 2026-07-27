Home Nacional "reportan al menos tres tornados en la región de Ñuble..."

Reportan al menos tres tornados en la Región de Ñuble

El meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, dijo que había una alerta por formación de nubes convectivas con características tornádicas. Esto se está ratificando en horas de esta tarde, principalmente en la zona de Chillán.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Reportan al menos tres tornados en la Región de Ñuble

Nubes de carácter tornádico fueron observadas este lunes en la Región de Ñuble.

De acuerdo a T13, según distintos reportes desde la zona, por lo menos tres nubes fueron captadas alrededor de las 14:00 horas.

El meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, dijo que había una alerta por formación de nubes convectivas con características tornádicas. Esto se está ratificando en horas de esta tarde, principalmente en la zona de Chillán.

“Derechamente es un tornado”, destacó desde el momento en que estas nubes tocan tierra.

El evento se habría registrado en una zona agrícola, sin provocar de momento mayor afectación en zonas urbanas.

El meteorólogo detalló que “mi primera apreciación por la dimensión que tiene, yo creo que estaría siendo un F0, o quizás un F1, que es la categoría más baja (F0). Pero igualmente estamos hablando de vientos sobre los 100 Km/h. Claramente si hubiese sido en un lugar urbano la afectación habría sido bastante grande”.

Source Texto: La Nación/Foto: T13
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Hasta enero: Comenzó cierre de pistas laterales de pue...

Según explicó la autopista Costanera Norte, las obras corresponden a la primera etapa del reemplazo definitivo del puente e incluyen el recambio del tablero exterior. Y de las vigas de la estructura.

Leer mas
Nacional
Kast firma proyecto que establece cesación en el cargo...

Según consignó 24Horas, la iniciativa establece que las autoridades deberán realizarse exámenes de drogas de manera obligatoria al momento de asumir funciones. Y posteriormente de manera periódica. Los resultados de estas pruebas deberán ser públicas.

Leer mas
Nacional
Hija de Víctor Jara por detención de Haase Mazzei: ...

A través de una declaración, Amanda Jara afirmó que “después de medio siglo del asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga, es difícil considerar esto como justicia”, aunque destacó que la captura del exuniformado constituye una noticia que “valoramos”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/