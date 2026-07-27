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Hasta enero: Comenzó cierre de pistas laterales de puente Lo Saldes en Vitacura

Según explicó la autopista Costanera Norte, las obras corresponden a la primera etapa del reemplazo definitivo del puente e incluyen el recambio del tablero exterior. Y de las vigas de la estructura.

Patricia Schüller Gamboa
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Hasta enero: Comenzó cierre de pistas laterales de puente Lo Saldes en Vitacura

Este lunes se concretó el cierre de las pistas laterales del Puente Lo Saldes. Estas permanecerán sin tránsito en ambos sentidos hasta enero próximo, por trabajos en este viaducto de la comuna de Vitacura.

Según explicó la autopista Costanera Norte, las obras corresponden a la primera etapa del reemplazo definitivo del puente e incluyen el recambio del tablero exterior. Y de las vigas de la estructura.

Durante este periodo el tránsito será desviado hacia las pistas centrales del viaducto. Quedando habilitada una pista por sentido para vehículos livianos y transporte público. Además, se mantiene la restricción para camiones

Finalmente, la autopista recomendó a los usuarios planificar sus viaje y considerar eventuales modificaciones en sus tiempos de desplazamiento. “Agradecemos su comprensión y lamentamos las molestias que estos trabajos puedan ocasionar”, señaló.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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