Alarma de incendio en estación Santa Isabel: Metro cierra seis estaciones de Línea 5

Una emergencia al interior de la estación Santa Isabel de la Línea 5 del Metro obligó a suspender el funcionamiento de varias estaciones durante la tarde de este lunes.

En el lugar se declaró una alarma de incendio, mientras equipos de Bomberos trabajan en el sector. Además, registros difundidos en redes sociales muestran una nube gris en las cercanías de la estación.

Hasta el momento, Metro no ha entregado mayores antecedentes sobre el origen de la emergencia. Tampoco ha confirmado oficialmente los reportes que apuntan a un eventual incendio al interior de uno de los vagones.

A través de sus canales oficiales, Metro informó que la Línea 5 opera únicamente en dos tramos: Plaza de Maipú hasta Santa Ana y Ñuble hasta Vicente Valdés, de acuerdo a T13.

Estaciones cerradas por la emergencia

La empresa también confirmó el cierre temporal de las siguientes estaciones de la Línea 5:

Plaza de Armas

Bellas Artes

Parque Bustamante

Santa Isabel

Irarrázaval

Baquedano