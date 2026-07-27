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Alumna de octavo básico apuñaló a menor de segundo en colegio de La Granja

El hecho ocurrió en el colegio Islas de Chile. La menor herida fue llevada hasta el Hospital Padre Hurtado, donde se encuentra estable y fuera de riesgo vital, consignó T13.

Patricia Schüller Gamboa
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Alumna de octavo básico apuñaló a menor de segundo en colegio de La Granja

Una estudiante de segundo básico resultó con varias heridas cortopunzantes propinadas, aparentemente, por otra alumna de octavo básico en el colegio Islas de Chile, ubicado en la comuna La Granja.

La menor herida fue llevada hasta el Hospital Padre Hurtado, donde se encuentra estable y fuera de riesgo vital, consignó T13. 

El colegio llamó a los apoderados para que se concrete el retiro de los estudiantes. En el lugar se encuentra personal de Carabineros. 

Madre de la niña acusó que recibió 9 puñaladas

Hasta el establecimiento educacional llegó la madre de la menor que resultó apuñalada.

La mujer acusó que la niña recibió 9 puñaladas por parte de la otra alumna, consignó T13. 

La madre de la menor apuñalada llegó hasta el colegio para saber “quién fue quien la agredió”. Además de pedir “justicia por mi hija”. Según señaló, desde el colegio le explicaron que no pueden informar quién es la autora ya que ella es menor de edad. 

“Me llamaron, me dijeron que la niña tenía un pequeño problemita que si podía venir al colegio. Cuando vine, me dijeron que sólo tenía una cortadita. Luego me dijeron que la niña la llevaron al (Hospital) Padre Hurtado. Cuando fui, me dicen que la niña tenía 9 estocadas, 9 puñaladas profundas“, relató la madre. 

Según detalló, conversó con los doctores y le indicaron que la menor fue anestesiada y se mantiene estable. 

Madre dijo que su hija “ni siquiera conoce” a atacante

La mujer también acusó que su hija “ni siquiera la conoce” a la atacante. “Yo le pregunto y me dice. Mami, yo ni la conozco”, siguió, indicando que ambas no tuvieron un diálogo, sino que sólo ocurrió la agresión. 

“‘La niña fue con un abrigo, espero que yo saliera, y cuando me ve me clavó el cuchillo'”, comentó la madre, indicando que su hija tiene un corte cerca del pulmón. 

Además, acusa que “quieren tapar un sol con un dedo” ya que no sería “la primera vez que pasa eso”. 

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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