Qué hacer en Concepción: descubre las mejores cafeterías con opciones veganas de la ciudad

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres disfrutar de una pausa con café de especialidad, pastelería artesanal y alternativas elaboradas sin ingredientes de origen animal, la ciudad cuenta con diversas cafeterías que han incorporado opciones veganas para todos los gustos.

Desde tortas, brownies y galletas hasta desayunos, sándwiches y completos, estos espacios ofrecen propuestas ideales para compartir en cualquier momento del día.

Qué hacer en Concepción: cafeterías con pastelería vegana para disfrutar algo dulce

Tribu Pastelería

Dirección: Lautaro 594, Concepción, Bío Bío.

Este espacio penquista se especializa en pastelería 100% plant-based, elaborada con ingredientes naturales y pensada para quienes buscan opciones sin productos de origen animal.

Su vitrina incluye brownies, muffins, galletas de distintos sabores, tartas, queques, cocadas, bombones, barras de maní, caramelo y cacao, además de otras preparaciones artesanales. También ofrece café e infusiones para acompañar la experiencia, convirtiéndose en un lugar ideal para disfrutar de un desayuno, una pausa dulce o una once con opciones completamente veganas.

Sagara Pastelería

Dirección: Colo Colo 152, Concepción, Bío Bío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres disfrutar de una cafetería con una amplia oferta de opciones veganas, Sagara Pastelería es una excelente alternativa. Este local cuenta con opciones veganas, ofreciendo diversas preparaciones artesanales.

Ofrecen una gran variedad de tortas, tartas, rollitos dulces, queques, muffins, mini pie de limón, galletones y galletas de distintos sabores, como limón y limón con pistacho. Además, ofrece bombones, cafés e infusiones para acompañar la experiencia, convirtiéndose en un lugar ideal para disfrutar de una pausa dulce.

Qué hacer en Concepción: cafeterías con desayunos y opciones veganas para cualquier hora del día

Mi AlmaZen

Dirección: Rengo 321, 4070197 Concepción, Bío Bío.

Si quieres visitar una cafetería con opciones vegetarianas y veganas, Mi almaZen es una excelente alternativa. Este espacio combina café de especialidad con una carta que incorpora preparaciones dulces y saladas elaboradas con ingredientes de origen vegetal.

Entre sus opciones destacan los completos vegetarianos preparados con salchicha Not, disponibles en versiones italiano, alemán y “con todo”. Además, puedes solicitar pan vegano y acompañarlos con mayonesa casera vegana. La carta también incluye desayunos, tostadas, sándwiches, bowls, pastelería, tortas, muffins y otras preparaciones para acompañar con café de especialidad, té, infusiones, jugos, limonadas o batidos.

Griso

Dirección: Diag. Pedro Aguirre Cerda 1096, Concepción, Bío Bío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres disfrutar de una cafetería con alternativas veganas, Griso destaca por ofrecer una propuesta inclusiva con opciones dulces y saladas pensadas para distintos tipos de alimentación, además de un ambiente acogedor.

Su carta incluye cafés de especialidad, tés, chocolates calientes e infusiones, junto a una selección de pastelería con opciones veganas como brownies, galletas, queques y otras preparaciones de temporada. Además, ofrece sándwiches, tostadas, bowls y distintas alternativas elaboradas con ingredientes vegetales.