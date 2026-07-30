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Gobierno pidió la renuncia de seremi de Salud de Arica y Parinacota

La ahora exautoridad había hecho noticia al conocerse sus requisitos para la contratación de dos tecnólogos médicos. “Republicano o hijo/a de republicano por favor enviar CV a arica@partidorepublicanodechile.cl. Según entrevista, ingreso inmediato”, sostenía un mensaje de Kepec en un mensaje de WhatsApp.

Patricia Schüller Gamboa
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Gobierno pidió la renuncia de seremi de Salud de Arica y Parinacota

El Gobierno anunció la tarde de este jueves una nueva salida en el equipo de secretarios regionales ministeriales, la número 29 en lo que va de administración.

Se trata de la secretaria regional ministerial de Salud de Arica y Parinacota, Karla Kepec Álvarez. El Ministerio de Salud le solicitó su renuncia al cargo de secretaria regional ministerial de Salud de Arica y Parinacota. 

“El Ministerio agradece la labor desarrollada por la señora Kepec durante su gestión y reafirma su compromiso irrestricto con el cumplimiento de las normas y los principios que rigen la función pública”, señaló el comunicado.

La autoridad había hecho noticia al conocerse sus requisitos para la contratación de dos tecnólogos médicos.

“Republicano o hijo/a de republicano por favor enviar CV a arica@partidorepublicanodechile.cl. Según entrevista, ingreso inmediato”, sostenía un mensaje de Kepec en un mensaje de WhatsApp que fue difundido y filtrado recientemente.

En el Ministerio de Salud confirmaron que el motivo de la remoción fueron las condiciones que la seremi puso a la oferta, consignó Emol.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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