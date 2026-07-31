Estudiante muere tras ser apuñalado a la salida de su colegio en San Bernardo

Un estudiante falleció en horas de la tarde de este jueves tras ser apuñalado a las afueras del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, en la comuna de San Bernardo.



El fiscal de flagrancia occidente, Patricio Rosas, detalló que al menos dos personas participaron en esta agresión. Todos los involucrados serían parte de la misma comunidad educativa.



La víctima, de 15 años, alumno de primero medio, fue lesionado en la zona torácica. Debió ser trasladado hasta el Hospital Parroquial de San Bernardo, donde se confirmó su fallecimiento.



“Resultó fallecido con una causa de muerte por definir, pero los antecedentes preliminares dan cuenta de un golpe con un arma cortopunzante en la región torácica”, indicó el persecutor.



Rosas explicó que se encuentran recolectando la declaración de testigos, levantamiento de cámaras para reconstruir desde inicio la discusión entre los implicados en este caso.



El Departamento del OS9 y Labocar de Carabineros se encuentran realizando las diligencias correspondientes para aclarar este homicidio.