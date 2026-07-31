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Qué hacer en Santiago: dónde disfrutar de hamburguesas ilimitadas en estos tenedores libres

En distintos puntos de Santiago existen tenedores libres que ofrecen buffets con hamburguesas ilimitadas, acompañamientos y recetas para todos los gustos, ideales para disfrutar con amigos o en familia.

Natalia Hess
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Qué hacer en Santiago: dónde disfrutar de hamburguesas ilimitadas en estos tenedores libres

Si eres fanático de las hamburguesas y te gusta comer sin límites, en la Región Metropolitana existen distintos tenedores libres que ofrecen una gran variedad de preparaciones, desde recetas clásicas hasta opciones más variadas con ingredientes y combinaciones para todos los gustos. 

Algunos incluso incluyen papas fritas, bebidas y acompañamientos dentro de la experiencia, por lo que, descubre qué hacer en Santiago con esta ruta imperdible.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres con hamburguesas para todos los gustos

Alas Papas

Dirección: Antonia López de Bello 55, Recoleta, Región Metropolitana.

Alas Papas ofrece un tenedor libre donde podrás disfrutar de hamburguesas ilimitadas junto a una amplia variedad de preparaciones para todos los gustos.

Entre las opciones de su carta destacan la 4 Quesos Burger, preparada con mozzarella, cheddar, queso azul y parmesano, la Argentina Burger, con chimichurri y chorizo ahumado, la Big Mac, inspirada en la clásica hamburguesa con salsa especial y la Volcano Burger, con triple carne, tocino, quesos y un baño de cheddar. 

Además, el buffet incluye papas fritas ilimitadas, distintas salsas y otras preparaciones, convirtiéndose en una excelente alternativa para disfrutar con amigos o familia.

Relativo

Dirección: Av. Príncipe de Gales 6681, La Reina, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de hamburguesas sin límite, Relativo ofrece un buffet donde podrás comer de forma ilimitada durante tres horas y media, con la posibilidad de personalizar cada preparación eligiendo entre distintas proteínas, como carne, churrasco, carne mechada, chicken fingers, champiñones salteados o hamburguesa de porotos rojos.

Entre las hamburguesas más populares destacan la Sweet Cheese, con queso cheddar, tocino y cebolla dulce, la Big Rela, inspirada en la clásica hamburguesa con pepinillos y salsa de la casa, y la Pink Floyd, preparada con mozzarella, champiñones salteados, palta y papas hilo. 

Además, todas las hamburguesas incluyen un acompañamiento a elección, como papas fritas, empanadas o aros de cebolla, junto a una bebida de regalo. El local también acepta pagos con Junaeb y ofrece promociones para cumpleañeros.

Qué hacer en Santiago: dónde disfrutar hamburguesas ilimitadas con papas y acompañamientos

Street Food

Dirección: Halcón 584, Maipú, Región Metropolitana.

El local ofrece un tenedor libre donde podrás pedir de forma ilimitada distintas variedades de hamburguesas y otros sándwiches preparados al momento.

Algunas de las alternativas más populares son la Cheese Burger, con queso cheddar y pepinillos, la Sami Burger, con queso cheddar, lechuga y tomate y la Hamburguesa Napolitana, preparada con queso y aceitunas negras. Además del buffet de hamburguesas, el local también permite disfrutar de lomitos en distintas versiones.

Noblot’s

Dirección: Marín 348, Santiago, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de hamburguesas ilimitadas, Noblot’s ofrece un tenedor libre donde podrás pedir distintas preparaciones durante toda la experiencia, además de complementar tu comida con papas fritas y otras opciones de la carta.

Entre las hamburguesas más populares destacan la Bacon Boss, preparada con carne, queso, tocino y salsa de la casa, la Pickle Power-up, con queso, cebolla y pepinillos, la Noblot’s Burger, que incorpora lechuga, tomate, huevo y queso y la contundente 4×4, con palta, jamón, huevo, tocino y queso. 

Además, el local también ofrece sándwiches como el Barros Luco y el Churrasco Italiano, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes buscan una gran variedad de opciones.

@jesuslandia.cl

🎮🍔 ¿Tenedor libre con videojuegos? ¡Sí, existe! Y ojo, que aceptan Junaeb. Prepárense porque aquí se viene a comer, disfrutar y jugar. Bienvenidos a Noblots, ubicado en Marín 348, Santiago Centro, un restaurante que se hizo famoso hace algunos años por su pollo asado con receta única… pero que hoy evolucionó a un tenedor libre con toda su carta incluida. ✨ Hamburgesas gigantes ✨ Chorrillanas ✨ Papas fritas ✨ Postres ilimitados ✨ ¡Y mucho más! Tienes 2 horas para comer sin parar y además usar las consolas de videojuegos totalmente gratis. Perfecto para entretenerte mientras disfrutas del buffet. 💵 Precios: Lunes a jueves → $17.990 Viernes a domingo → $19.990 También cuentan con platos a la carta si prefieres algo individual. Noblots es un lugar diferente, entretenido y delicioso… totalmente recomendado.

♬ original sound – jesuslandia.cl
Source Texto: La Nación / Foto: Uber Eats Alas Papas Fries
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Natalia Hess https://www.lanacion.cl

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