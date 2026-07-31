Asalto frustrado a camión de valores en barrio Franklin termina con un fallecido y dos guardias heridos

Carabineros confirmó que un asalto frustrado a un camión de valores en el barrio Franklin, comuna de Santiago, terminó con un delincuente muerto y dos guardias heridos.



Los hechos ocurrieron a las 10:10 horas en la intersección de San Francisco con Franklin. Esto mientras se realizaba la carga de dinero en un cajero automático.



Durante el asalto hubo un intercambio de disparos, por lo que dos vigilantes resultaron lesionados. Mientras que un sujeto falleció, el que de forma preliminar sería uno de los asaltantes.



Los demás involucrados escaparon en un vehículo particular.

Carabineros mantiene un amplio operativo de búsqueda, mientras que el fiscal de turno instruyó diligencias a Labocar y OS9.