“No me gustaría que mis hijas estuvieran con un hombre como yo”: La sincera confesión de Álvaro Ballero sobre su persona

Álvaro Ballero realizó una sincera reflexión sobre su comportamiento tras las críticas que ha recibido por su participación en “Volverías con tu ex 2”. A través de su cuenta de Instagram, el empresario hizo un mea culpa y reconoció errores en su forma de actuar durante el reality.

“Nunca me gustaría que mis hijas estuviera con un hombre como yo, como el que me mostré en el reality. Eso es una realidad”, fue lo primero que lanzó, de acuerdo a La Hora.

La reflexión de Álvaro Ballero

El ex chico reality explicó que compartió ese mensaje en el contexto de su cumpleaños, una fecha que calificó como especialmente difícil debido a que no pudo estar junto a sus hijos.

“Hoy día ha sido un día muy duro. El día de mi cumpleaños y, por primera vez, desperté sin el abrazo de mis hijos. Sin sus cartas, sin su esa tortita pequeñita con una vela que siempre los miras ocupados de que de que tuvieses algo bonito para todos”, dijo.

Más adelante, Ballero reconoció sus errores en la relación que mantuvo con Ludmila Ksenofontova y aseguró que fue una persona celosa y controladora.

“Y sé que me equivoqué, y me equivoqué y lo reconozco. Fui celoso, muy celoso, porque habían situaciones que se escapaban de mis manos”, afirmó.

“Fui controlador. Pero la verdad es que siempre he sido controlador en mi vida y esos son traumas de chico, son traumas de la infancia”, justificó.

Reconoció aspectos que busca cambiar

El empresario también admitió tener rasgos narcisistas, aunque descartó otras conductas. “No soy así. Y obviamente eso está mal, ser narcisista está mal. Hay muchas cosas que están mal en mí y que tengo que trabajar, pero también entiendan que son cosas que en un formato como ese se exacerban”.

Además, sostuvo que está trabajando para convertirse en una mejor versión de sí mismo, especialmente pensando en sus hijos.

“Mostré lo peor de mí, lo peor de mí. Y estoy trabajando para ser la mejor versión. No solamente para mis hijos, que es lo más importante, para que ellos vean un ejemplo”, agregó.

Para cerrar, Ballero afirmó que “tengo que ser un muy buen ejemplo de de amor para mis hijas, para que ellas entiendan lo que es un amor positivo, lo que es un amor que construye, no que destruye”.