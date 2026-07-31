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Bus con 26 pasajeros se vuelca en la Ruta 68: habrían 15 lesionados

Según consignó Emol, el hecho ocurrió cerca de las 9 horas. La emergencia se desarrolló en la bajada Panguiles posterior al Túnel Lo Prado, en la comuna de Curacaví.

Patricia Schüller Gamboa
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Bus con 26 pasajeros se vuelca en la Ruta 68: habrían 15 lesionados

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes en la Ruta 68. Un bus interurbano con 26 pasajeros que se dirigía hacia la costa perdió el control y volcó al lado de la carretera.

Según consignó Emol, el hecho ocurrió cerca de las 9 horas. La emergencia se desarrolló en la bajada Panguiles posterior al Túnel Lo Prado, en la comuna de Curacaví.

“El bus volcó con alrededor de 26 pasajeros, donde afortunadamente mantenemos lesionados menos graves y no tenemos fallecidos”, informó el teniente Daniel Ramos.

 Según información de Fiscalía, hay 15 personas lesionadas, de las cuales 6 estarían con lesiones de consideración, siendo trasladadas hasta un recinto asistencial más cercano, consignó el medio citado.

Por disposición del Ministerio Público, las causas del siniestro serán investigadas por la SIAT de Carabineros. Ambas pistas en dirección a la costa se encuentran habilitadas.

Ambas pistas en dirección a la costa se encuentran habilitadas.

Source Texto: La Nación/Foto: Referencial
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