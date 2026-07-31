“¡Eso es ser miserable!“: El fuerte cruce que protagonizó Checho Hirane y Juan Pablo Sanhueza en “Sin Filtros”

Un tenso enfrentamiento protagonizaron Checho Hirane y Juan Pablo Sanhueza durante una nueva edición de “Sin Filtros”. Lo que comenzó como un debate sobre la postura del Partido Comunista frente al régimen cubano terminó convirtiéndose en una discusión de carácter personal.

La conversación giraba en torno a un eventual viaje de militantes del Partido Comunista a Cuba para participar en la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Fidel Castro. En ese contexto, Hirane cuestionó a los representantes de izquierda presentes en el panel, recogió Publimetro.

El comunicador lanzó una pregunta directa a sus interlocutores: “¿No están de acuerdo con sus socios?”. El debate transcurría con normalidad hasta que Juan Pablo Sanhueza realizó una comparación que desató la molestia del conductor radial.

La comparación con Andrés Allamand

La tensión aumentó cuando Sanhueza comparó la situación con un viaje realizado por el exsenador Andrés Allamand. El panelista señaló: “Yo, al igual que Andrés Allamand, estoy muy de acuerdo con que vayan. Igual que Andrés Allamand”.

Hirane respondió recordando que el exministro viajó a Cuba para buscar un tratamiento médico para su hijo tras un grave accidente. Visiblemente afectado, replicó: “No seas miserable, poh, hue… Andrés Allamand fue porque su hijo se había caído a la piscina y habían dicho que en Cuba había un tratamiento. ¡Eso es ser miserable!”.

“Todo tiene un límite”

La discusión continuó cuando Sanhueza intentó bajar la tensión diciendo: “Checho, tómate una agüita de melisa”.

Sin embargo, Hirane interpretó la frase como una nueva provocación y respondió que “ahí te fuiste al chancho, eso es peor de lo que hizo Ítalo (Omegna). Todo tiene un límite y cruzaste una línea roja”.

Finalmente, el comediante sostuvo que las tragedias personales no deben utilizarse en una confrontación política. “Cuando se te está muriendo un hijo y tienes la posibilidad de ir a salvarlo a Cuba, la cuestión política te la pasas por la raja. ¡Te fuiste al chancho!”, expresó.

El registro del momento fue ampliamente difundido en las redes sociales del programa de debate.