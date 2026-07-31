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Fiscalía pide prisión preventiva para Michael Clark y otros cuatro imputados por caso Sartor

Los imputados son acusados por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa, fraude a la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) y lavado de activos.

Leonardo Medina
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Fiscalía pide prisión preventiva para Michael Clark y otros cuatro imputados por caso Sartor

La Fiscalía Metropolitana Oriente pidió este viernes prisión preventiva para Michael Clark y otros cuatro excontroladores del grupo Sartor. Todo esto, durante la segunda jornada de la audiencia de formalización por el denominado “caso Sartor”. 

Además del expresidente de Azul Azul, la solicitud involucra a Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Emilio Larraín Mery, Rodrigo Bustamante García y Sergio Yáñez Astete.

Según consignó T13, la jueza Paulina Moya manifestó que “se concluye la etapa de formalización de la investigación. Iniciamos de la etapa al debate de medidas cautelares. Previo al inicio del receso, consulté al Ministerio Público por las medidas cautelares que iba a solicitar respecto de los imputados”. 

“Se me informó que pediría prisión preventiva respecto a Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Emilio Larraín Mery, Michael Clark Varela, Rodrigo Bustamante García y Sergio Yáñez Astete”, añadió. 

A su vez, los imputados son acusados por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa, fraude a la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) y lavado de activos.

La magistrada precisó que la tercera jornada de formalización se desarrollará el próximo lunes 3 de agosto.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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