Exembajador Valdés responsabilizó a Kast por resultado de Bachelet en primera votación informal de la ONU

El exembajador de Chile en EEUU, Juan Gabriel Valdés, arremetió en contra del Presidente José Antonio Kast, luego de la primera votación no vinculante para la Secretaría General de la ONU.

Y es que este jueves se llevó a cabo un sondeo informal y secreto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aquí, donde participaron los 15 países miembros del Consejo, la expresidenta Michelle Bachelet obtuvo el cuarto lugar de las preferencias.

Por delante de la exmandataria se ubicaron la costarricense Rebeca Grynspan, en el primer lugar; seguida de la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi.

Las críticas de Valdés

Bajo ese contexto, en una conversación con Radio Pauta, Valdés abordó el tema y responsabilizó a Kast por este primer resultado. Lo anterior, apuntando a la decisión del Presidente respecto a retirar el apoyo a la candidatura de Bachelet.

“Si bien no es un resultado que nos gusta ni mucho menos (…) creo que los análisis de la elección misma son muy artificiales porque los datos que se dan son muy parciales, no sabemos quién votó qué”, comenzó diciendo.

Acto seguido, comentó que “aquí hay dos cosas. El primero yo lo he señalado ya de manera muy clara; este es el hecho más vergonzoso en la historia diplomática de Chile”.

“Yo no conozco ningún caso y no he visto nunca una situación como la que ha ocurrido aquí. El Gobierno de Chile decidió retirar la candidatura de una persona que fue dos veces Presidenta de Chile y que tiene mayor prestigio internacional que cualquier otro chileno o chilena en el momento actual”, sostuvo.

Asimismo, el también excanciller añadió: “Eso no se olvida, no se va a olvidar nunca y, en segundo lugar va a tener consecuencias y está teniendo consecuencias. Naturalmente cualquiera que haya viajado con la Presidenta en la enorme gira que ha tenido recientemente, sabrá que la pregunta primera es ‘¿Y qué pasa que Chile no la apoya?’”.

En ese marco, y consultado por si el Presidente Kast provocó esta situación, mencionó que “me parece que si hay una persona responsable sobre eso, sobre lo que está ocurriendo, es él. El apoyo de Chile es un factor importante”.