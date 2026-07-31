Qué hacer en Santiago: descubre los mejores panoramas para celebrar el Día del Niño

El Día del Niño se celebrará el domingo 9 de agosto, una fecha que llegará acompañada de una amplia oferta de panoramas para disfrutar en familia.

Desde experiencias inmersivas y espectáculos sobre hielo hasta actividades gratuitas, ciencia, música y eventos temáticos, habrá opciones para todas las edades. Si todavía no tienes planes para ese fin de semana, revisa esta selección y descubre qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: experiencias inmersivas y espectáculos para toda la familia

Family Fest by Hasbro

Dirección: Cenco Florida, Av. Vicuña Mackenna Oriente 6100, La Florida, Región Metropolitana.

Family Fest by Hasbro es una experiencia inmersiva e interactiva que se realiza en Cenco Florida, donde niñas, niños y sus familias podrán recorrer una gran villa temática inspirada en algunas de las franquicias más populares de Hasbro. Debido a su éxito, el evento extendió sus funciones para los días 6, 7, 8 y 9 de agosto.

El recorrido incluye siete universos temáticos dedicados a Peppa Pig, Play-Doh, Monopoly, Nerf, Furby, Transformers y My Little Pony, con actividades, desafíos y juegos pensados para todas las edades. Entre las experiencias destacan crear una pizza con masas Play-Doh, recorrer un laberinto inspirado en Peppa Pig, poner a prueba la puntería en Nerf, participar en una batalla láser de Transformers y resolver acertijos en el mundo de My Little Pony.

Además, cada visitante recibe un Pasaporte Explorador para completar misiones y reunir sellos durante el recorrido. La experiencia también cuenta con shows en vivo, zonas para fotografías, una tienda oficial de Hasbro y una medalla de reconocimiento al finalizar la aventura.

Disney On Ice

Dirección: Movistar Arena, Parque O’Higgins, Santiago, Región Metropolitana.

Disney On Ice regresa al Movistar Arena con un espectáculo sobre hielo que reunirá a algunos de los personajes más queridos de Disney en una experiencia para toda la familia.

Las funciones se realizarán del 6 al 9 de agosto, con presentaciones que combinarán patinaje artístico, coreografías, efectos visuales y vestuarios inspirados en las historias más icónicas de Disney. Sobre la pista estarán personajes como Mickey Mouse, Minnie Mouse, Stitch, Anna y Elsa, entre otros.

Además, el evento contará con descuentos especiales para algunas funciones, los clientes de Banco Falabella podrán acceder a un 30% de descuento pagando con sus tarjetas, mientras que el público general tendrá un 20% de descuento en funciones seleccionadas. Las entradas están disponibles a través de Puntoticket.

Magia sobre Hielo

Dirección: Costado de AutoPlanet, Melipilla, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago, Magia sobre Hielo llega a Melipilla con un espectáculo familiar que combina patinaje artístico, música, luces y efectos especiales en una gran pista de hielo ecológica.

El show está inspirado en los cuentos clásicos de Disney e invita a grandes y pequeños a acompañar a sus personajes favoritos en una experiencia llena de fantasía, coreografías y momentos inolvidables.

Las funciones se realizan de jueves a viernes a las 20:00 horas, mientras que los sábados y domingos hay presentaciones a las 15:30, 17:30 y 20:00 horas. Las entradas están disponibles a través de Passline, Entrekids, Cuponatic y en las boleterías del recinto.

Qué hacer en Santiago: panoramas gratuitos para celebrar el Día del Niño

Kids Fest

Dirección: Espacio PICA, Av. Vicuña Mackenna 7220, La Florida, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago para celebrar el Día del Niño, Kids Fest realizará una jornada gratuita especialmente pensada para que niñas y niños disfruten junto a sus familias de un día lleno de juegos, talleres y actividades recreativas.

El evento se llevará a cabo el sábado 8 de agosto, entre las 12:00 y las 19:00 horas, en Espacio PICA, ubicado en La Florida. Durante la jornada habrá talleres, sorpresas, espacios de entretención y diversas actividades familiares diseñadas para celebrar el Día de la Niñez. La entrada es gratuita, pero requiere inscripción previa.

Manía Geek

Dirección: Pueblito de Las Vizcachas, Cam. a San José de Maipo 05109, Puente Alto, Región Metropolitana.

Manía Geek llega al Pueblito de Las Vizcachas con un panorama gratuito que reúne distintos mundos de fantasía. El evento se realizará el sábado 8 y domingo 9 de agosto, entre las 10:00 y las 17:00 horas, y permitirá recorrer cuatro universos temáticos inspirados en Harry Potter, el mundo medieval, Tim Burton y el mundo de Ghibli.

Además, durante ambas jornadas habrá concursos, premios, cosplay, foodtrucks y diversas actividades para toda la familia. La entrada es gratuita, convirtiéndose en una excelente alternativa para celebrar el Día de la Niñez con una experiencia llena de magia, creatividad y diversión.

Qué hacer en Santiago: ciencia, música y diversión para los más pequeños

Museo Interactivo Mirador (MIM)

Dirección: Av. Punta Arenas 6711, La Granja, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago para celebrar el Día del Niño, el Museo Interactivo Mirador (MIM) realizará una jornada especial el domingo 9 de agosto. Con actividades pensadas para que niños, niñas y sus familias disfruten de un día lleno de ciencia, creatividad y entretención.

Entre las 10:00 y las 18:00 horas, los asistentes podrán participar en espectáculos en vivo, experiencias sensoriales, viajes espaciales, talleres creativos, actividades de paleontología, dinosaurios, cine y muchas sorpresas. Además, la programación contará con la participación de GAM, la Sociedad Paleontológica de Chile (SPACH) y el Centro Cultural de España.

Como parte de la celebración, todos los menores de 18 años tendrán un 50% de descuento en la entrada, mientras que los niños menores de 2 años ingresan gratuitamente.

Topa: Un Mundo de Colores

Dirección: Teatro Caupolicán, San Diego 850, Santiago, Región Metropolitana.

Topa llegará al Teatro Caupolicán con “Un Mundo de Colores”, un espectáculo familiar pensado para que grandes y pequeños disfruten de una mañana llena de música, baile y diversión.

La presentación se realizará el domingo 9 de agosto a las 12:00 horas y contará con un show interactivo donde interpretará sus canciones más populares. Invitando al público a cantar, bailar y participar durante toda la función.