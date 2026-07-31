Violencia escolar: 8 de cada 10 chilenos creen que el problema aumentó y casi la mitad pide expulsión inmediata de agresores

La seguidilla de agresiones a profesores, amenazas de tiroteos, ataques entre estudiantes y hechos de violencia registrados durante las últimas semanas en establecimientos educacionales no sólo ha instalado nuevamente el tema en la agenda pública. También parece haber consolidado una percepción compartida por la ciudadanía. La violencia escolar se ha convertido en uno de los principales problemas que enfrenta el sistema educativo chileno.

Esa es la principal conclusión de una encuesta nacional elaborada por el Observatorio Social de la Universidad del Alba junto a Ipsos. Esta muestra que el 86,2% de los chilenos considera que la violencia escolar ha aumentado durante los últimos cinco años. Mientras que el 85,3% estima que los hechos violentos entre estudiantes ocurren con frecuencia o mucha frecuencia en los colegios.

Expulsión inmediata de estudiantes violentos

Pero el estudio también deja una señal política relevante. Frente a la pregunta sobre cuáles son las medidas más efectivas para enfrentar esta crisis, la opción más respaldada fue la expulsión inmediata de estudiantes violentos (46%).

Seguida por la incorporación de orientación psicológica permanente en los establecimientos (38%). Una mayor autoridad para profesores y directivos (35%). Y una mejor capacitación de docentes y asistentes para enfrentar situaciones de violencia (35%).

Combinación de ambas estrategias

Los resultados muestran que la ciudadanía no opta exclusivamente por el castigo ni únicamente por la prevención. Más bien exige una combinación de ambas estrategias. Respaldo institucional a los profesores. Intervención psicológica temprana y sanciones claras para quienes protagonizan hechos violentos.

Maximiliano Vial, investigador del Observatorio Social de la Universidad del Alba, explica que “es necesario ir más allá de la gravedad que nos sugieren los resultados. Es más útil, en cambio, concentrarse en cómo estas percepciones ciudadanas ayudan a conseguir un respaldo en las soluciones que la evidencia internacional muestra como las más eficaces.

En esa línea, el apoyo psicológico, la intervención temprana en familias y espacios comunitarios son importantes y la ciudadanía cree en ellas como políticas positivas, porque son soluciones eficaces que los involucran y que están dispuestos a apoyar”.

En materia de seguridad, la percepción tampoco es alentadora. Apenas uno de cada cuatro chilenos considera que los colegios son espacios seguros (20% los ubica como lugares seguros y apenas un 3,3% como muy seguros), mientras casi un tercio los evalúa derechamente como inseguros, reflejando el deterioro de la confianza en la capacidad protectora de los establecimientos educacionales.

Además, el estudio muestra un amplio respaldo ciudadano a varias de las medidas impulsadas por el Gobierno para enfrentar la violencia escolar. Las agravantes penales obtienen un 77% de evaluación positiva, la coordinación entre establecimientos y policías un 73%, la nueva Ley de Convivencia Escolar un 71% y el programa Escuelas Protegidas un 69%.