Qué hacer en Concepción: ruta por las mejores empanadas de la ciudad

Las empanadas son uno de los platos más tradicionales de la gastronomía chilena y en Concepción existen múltiples locales donde disfrutar desde recetas clásicas hasta innovadoras combinaciones con mariscos, carnes y opciones vegetarianas.

Si eres fanático de este clásico, estos lugares destacan por su variedad de sabores y preparaciones artesanales, para que sepas qué hacer en Concepción.

Qué hacer en Concepción: dónde probar empanadas tradicionales en la ciudad

Gronchi Empanadas

Dirección: Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 730, Concepción, Bío Bío.

Si quieres disfrutar de buenas empanadas, Gronchi Empanadas es una de las alternativas más populares de la ciudad gracias a su amplia variedad de sabores tradicionales y especiales, elaborados de forma artesanal.

Su carta incluye opciones clásicas como pino de carne, mechada con queso, pollo con choclo, champiñón con queso, pizza y aceituna con choclo y queso. Además, ofrece empanadas premium como la vegetariana, preparada con espinaca a la crema, queso, champiñones y choclo, pollo con champiñones, mechada especial con jamón, salame y queso, y jaiba con queso, entre otras variedades.

Emporio Frimasa

Dirección: Los Lirios 33, Ramón Carrasco 352, Concepción, Bío Bío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres probar una gran variedad de empanadas, Emporio Frimasa es una alternativa con más de 24 sabores y una trayectoria de más de 27 años en la ciudad. El local se caracteriza por ofrecer empanadas artesanales con opciones tradicionales, gourmet y de mariscos, ideales para todos los gustos.

Entre sus variedades destacan las clásicas de pino, queso, queso con champiñón, queso con carne, napolitana y pollo con pimentón. Además, ofrece preparaciones más originales como queso con jaiba y camarón, queso con ostión, mariscos, carne con tocino, queso con choclo y ciboulette, pollo con jamón, queso con machas y una opción vegetariana con verduras salteadas.

Qué hacer en Concepción: sabores marinos y recetas para todos los gustos

LoMAsRico

Dirección: Obispo Hipólito Salas 1205, Concepción, Bío Bío.

Si quieres probar empanadas con sabores inspirados en los productos del mar, LoMAsRico es una excelente alternativa. Conocido por su propuesta de ceviches y cocina marina, el local también ofrece una selección de empanadas fritas elaboradas al momento, ideales para quienes disfrutan de los mariscos.

Entre las opciones destacan la empanada de camarón con queso, la de macha con queso, la de carapacho con queso y la de mariscos, preparada con camarón, piure, macha, chorito y almeja, además de cebolla morada caramelizada en mantequilla y el aliño característico de la casa.

La empanadería Chile

Dirección: Plaza Bicentenario Concepción, Bío Bío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres disfrutar de una amplia variedad de empanadas, La Empanadería Chile es una alternativa que destaca por sus preparaciones fritas con recetas tradicionales y sabores inspirados en productos del mar.

Su carta incluye opciones clásicas como pino, queso, mechada con queso, pollo con choclo y queso, pastelera y mariscos. Además, ofrece variedades como camarón con queso, macha con queso, salmón con queso, carapacho con queso y la empanada Lirquenina, preparada con camarón, macha, carapacho y queso.

Panadería San pablo

Dirección: Los lirios 190, Concepción, Bío Bío.

Dirección: Ongolmo 470, Concepción, Bío Bío.

Panadería San Pablo es una de las panaderías más reconocidas de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria elaborando productos artesanales. Entre sus especialidades destacan las empanadas de horno y fritas, preparadas con recetas clásicas y abundantes rellenos.

Su carta incluye empanadas de horno de pino de carne, pino de ave, mechada con queso, napolitana, pollo con choclo y queso, y carne con choclo y queso. También ofrece opciones fritas como queso, pino de carne y pino de ave, además de versiones en tamaño cóctel, ideales para reuniones y celebraciones. Es una excelente alternativa para quienes buscan sabores tradicionales en una de las panaderías más emblemáticas de Concepción.