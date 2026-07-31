Comisión del monumento a Piñera evaluó el lugar exacto en Plaza de la Ciudadanía

La comisión encargada del monumento al expresidente Sebastián Piñera recorrió esta mañana la Plaza de la Ciudadanía, frente a La Moneda, para evaluar en terreno las alternativas de localización de la estatua.



En la actividad participaron los exministros Rodrigo Hinzpeter y Alberto Espina; el alcalde de Santiago, Mario Desbordes; el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera. Los parlamentarios Jorge Alessandri y Andrea Balladares y la directora de la Fundación Presidente Piñera, Magdalena Piñera Morel.



La hija del exmandatario dijo que “me produce mucho orgullos y me da mucha alegría que pueda estar al frente de esa preciosa gran bandera que mi padre puso para las celebraciones del Bicentenario”.



El exministro Hinzpeter señaló que “se está comenzando el trabajo para que a los presidentes Aylwin y Alessandri, en el futuro más corto posible, los acompañe de modo permanente el Presidente Piñera”.



El diputado Alessandri explicó que la estatua “podría demorarse cerca de un año, estamos en julio. Diría que antes de septiembre 2027 podríamos estar inaugurando la estatua”.



“Muchas veces a los presidentes se les reconoce muchos años después, a este presidente se le ha reconocido muy rápido por una alta mayoría del país. El Congreso aprobó esta ley para erigir el monumento de forma transversal y mayoritaria y ahora esta comisión va a buscar el mejor lugar en la arteria principal del país”, añadió Alessandri.



Finalmente, Desbordes señaló que “estamos mirando alternativas para ir concretando esta iniciativa tan linda que estoy seguro valora la enorme mayoría de las chilenas y chilenos, porque destaca a la figura de un expresidente muy querido, dos veces Presidente de Chile y que hoy está en el corazón de todos nuestros compatriotas”.