Subsecretario Montt lidera encuentro nacional con la red de salud pública enfocado en mejorar la gestión de los recursos

Con más de 200 asistentes entre los directores de los 29 servicios de salud, directivos clínicos, de administración y de hospitales del país, se realizó el primer Encuentro Nacional de Redes Asistenciales. Esto para revisar los objetivos trazados por el Gobierno para los próximos cuatro años.

La jornada fue encabezada por el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, quien destacó que el sentido de esta cita radica en fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público de salud. Y avanzar hacia una red más integrada, resolutiva y cercana a las necesidades de las personas.

La autoridad invitó a los asistentes a sumarse al compromiso de ejercer una conducción cercana, colaborativa y exigente, y, para ello, propuso cuatro valores para orientar esta etapa de trabajo.

“Transparencia para reconocer con honestidad nuestras fortalezas y nuestras brechas, utilizando información confiable para tomar mejores decisiones. Disciplina para transformar los objetivos en resultados concretos y sostenibles. Compromiso para mantener siempre a las personas en el centro de nuestras decisiones. Y responsabilidad para administrar adecuadamente los recursos públicos y cumplir con los compromisos que asumimos frente a la ciudadanía”, indicó.

Mejorar la gestión de los recursos

Montt también destacó la importancia de mejorar la gestión de los recursos y de aprovechar, de manera más eficiente, las capacidades existentes en cada territorio.

Testimonio de ello entregaron el Hospital Asistencia Pública, HUAP, y el Hospital San Camilo de San Felipe, quienes dieron cuenta de sus experiencias de éxito en la gestión de sus recintos.

“Hay que combatir la ineficiencia que habita en los sistemas públicos, hay que innovar, hay que humanizar lo que estamos realizando y no solamente quedarnos con competir por indicadores o por lograr solamente una buena atención clínica. Tenemos que ir más allá, sobre todo, para lograr que esta producción clínica sea sentida por la ciudadanía como un beneficio real para ellos y una ayuda para toda la sociedad”, agregó Patricio Barría, director del HUAP.

Verónica Yáñez, directora del Servicio de Salud Magallanes, agradeció la realización de este encuentro. “Es importante recibir la retroalimentación y las experiencias de otros hospitales que, si bien por temas geográficos manejan realidades diferentes, sin embargo, nos une un propósito común, que es la atención de nuestros usuarios (…)”, señaló.

Desde el otro extremo del país, Patricia Sanhueza, directora del Servicio de Salud Arica y Parinacota, valoró esta oportunidad, especialmente, por la posibilidad de vincularse con sus pares a nivel nacional. “Nosotros, como región extrema, valoramos estas instancias porque nos sirven para aprender y recoger buenas prácticas de los otros servicios de salud. Podemos instarnos a conocer y a tener nuevas redes con nuestros equipos, con nuestros subdirectores administrativos, de gestión existencial, recursos humanos, para que puedan tener contacto con los otros servicios y así potenciarnos uno a uno con estas buenas prácticas”, afirmó.