Home Nacional "megarreforma: timonel de la udi aseguró que están los votos para ..."

Megarreforma: Timonel de la UDI aseguró que están los votos para aprobar compensación

Guillermo Ramírez, en conversación con Radio Duna, dijo que “había un desafío importante porque en el Senado todo lo que está a la derecha de la izquierda son 26 votos y se requiere 26 votos, así que la disciplina tiene que ser total”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Megarreforma: Timonel de la UDI aseguró que están los votos para aprobar compensación

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, se refirió a la votación de la última indicación pendiente de la Megarreforma. Aseguró que están los votos en el Senado para aprobar la compensación para los municipios por la exención de contribuciones a mayores de 65 años.

En conversación con Radio Duna, Ramírez dijo que “había un desafío importante porque en el Senado todo lo que está a la derecha de la izquierda son 26 votos y se requiere 26 votos, así que la disciplina tiene que ser total”.

Añadió que “los 26 votos están y hoy en la tarde debiera aprobarse la compensación a los municipios. Que es la última parte de la gran reforma de Reconstrucción”.

Respecto a la actitud del Gobierno, Ramírez manifestó que “siempre es bueno que el Gobierno dé tranquilidad“. Recalcó que “lo que se juega hoy día, si bien el Gobierno lo quiere aprobar para cerrar un proceso de buena manera, es algo que nunca es definitivo y, por lo tanto, no es de vida o muerte”.

En cuanto a lo planteado por el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez sobre la eventual pérdida de la mayoría de la derecha en el Senado producto de investigaciones judiciales, el diputado indicó que “todas las mayorías son circunstanciales.

No me apuraría en decir que la derecha va a perder la mayoría por investigaciones judiciales, puede ser, pero afirmarlo de esa manera, me parece un mensaje errado al Poder Judicial”.

El parlamentario criticó la postura de la oposición durante la tramitación de la Megarreforma y sostuvo que “lo que quiso hacer la izquierda no fue llegar a un buen acuerdo. Desde el día uno su única intencionalidad fue dilatar”.

Megarreforma: 160 alcaldes piden al Senado aprobar compensación a municipios
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Exsubsecretario Rodríguez compartió dos nuevos exámene...

Según consignó T13, la información fue compartida por el exsubsecretario a través de su cuenta de X. Dijo que su objetivo es “recuperar mi honra, defender mi nombre y poder mirar a los ojos a quienes me quieren”.

Leer mas
Vanguardia
Sergio Rojas reveló el particular robo que sufrió expe...

La información fue dada a conocer en el programa “Que te lo digo”, donde Rojas afirmó que al periodista le sustrajeron su celular y documentos personales.

Leer mas
Nacional
Secundarios de liceos emblemáticos se movilizan este m...

El “Cordón Secundario”, organización que reúne a estudiantes de liceos emblemáticos de la Región Metropolitana, realizó la convocatoria. La movilización sería por el descontento con la Megarreforma, de acuerdo a las publicaciones en redes sociales.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/