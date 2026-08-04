Lancha con al menos 150 migrantes se incendia en pleno cruce por el canal de la Mancha: no hay víctimas fatales

Una lancha que transportaba a 157 migrantes se incendió en el Canal de la Mancha mientras intentaba cruzar desde Francia hacia el Reino Unido, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de rescate coordinado entre ambos países.

Afortunadamente, los servicios de emergencia confirmaron que no se registraron víctimas fatales tras el incidente, de acuerdo a Radio Biobío.

Operativo conjunto permitió rescatar a los ocupantes

La pequeña embarcación “se incendió en el límite de las aguas territoriales francesas y británicas”, situación que “obligó a sus ocupantes a lanzarse al agua”, explicó un portavoz de la Prefectura.

Asimismo, la autoridad indicó que “Los medios de auxilio franceses y británicos intervinieron de forma rápida”. Posteriormente, los 157 migrantes fueron trasladados al puerto francés de Boulogne-sur-Mer, donde reciben atención por parte de los servicios oficiales y organizaciones de ayuda a migrantes.

Cruces por el Canal de la Mancha siguen en aumento

Este rescate corresponde a una de las mayores operaciones de socorro realizadas en el Canal de la Mancha desde que comenzaron estas travesías en embarcaciones precarias con destino al Reino Unido en 2018.

Además, en los últimos meses los cruces irregulares se han intensificado, con botes cada vez más grandes y un mayor número de personas a bordo.

Según cifras oficiales, alrededor de 14.000 migrantes han logrado llegar al Reino Unido por esta vía en lo que va del año. Sin embargo, unas 15 personas han fallecido durante el intento.