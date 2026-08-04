Gendarmería desvincula a cuatro funcionarios por conformar una red de corrupción al interior de cárcel Santiago 1

Gendarmería detectó una red de corrupción al interior del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, tras una investigación interna que terminó con la desvinculación de cuatro funcionarios. Los exfuncionarios están acusados de facilitar el ingreso irregular de encomiendas.

El operativo se mantuvo bajo reserva durante la recopilación de antecedentes. Las diligencias permitieron acreditar la participación de cuatro funcionarios del área de recepción y registro de encomiendas en actividades ilícitas, de acuerdo a Radio Biobío.

Funcionarios facilitaban el ingreso irregular de alimentos

La investigación, encabezada por las jefaturas del recinto penitenciario, determinó que los involucrados permitían el ingreso de alimentos en cantidades superiores a las autorizadas por la administración del penal.

Los hechos quedaron al descubierto cuando la Jefatura del establecimiento realizó una fiscalización en terreno. Durante esa supervisión se identificó el modus operandi utilizado para eludir los controles de ingreso de encomiendas.

Gendarmería informó mediante un comunicado que “estos hechos quedan al descubierto luego de que la Jefatura del establecimiento constató en terreno los ilícitos que cometían los exfuncionarios. A raíz de lo ocurrido y comprobado el desapego a las instrucciones emanadas por el Alto Mando institucional, fueron apercibidos por el artículo 46 del Código Procesal Penal y paralelamente desvinculados de las filas institucionales”.

Antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía

De acuerdo con Gendarmería, las labores de inteligencia institucional establecieron que las “especies ingresadas de manera irregular iban destinadas al mercado ilícito”. Por ello, el caso fue considerado de alta sensibilidad para la seguridad del recinto penitenciario.

Asimismo, la institución puso todos los antecedentes a disposición de la Fiscalía de Foco Investigativo Penitenciario. De esta manera, el Ministerio Público continuará con las diligencias correspondientes.

Además, Gendarmería señaló que la medida busca reforzar los principios éticos que orientan la función penitenciaria. Mientras tanto, los exfuncionarios quedaron fuera de la institución tras comprobarse el incumplimiento de las instrucciones del Alto Mando.