“Recibido como una estrella”: La reacción de la prensa internacional al fichaje de Vozinha en Colo Colo

El fichaje de Vozinha en Colo Colo generó un enorme revuelo en nuestro país. Desde su masivo recibimiento en la noche del pasado domingo, el portero de Cabo Verde ha captado la atención de la prensa y las redes sociales.

Pero además, la prensa internacional no quedó indiferente a la llegada del arquero, quien fue incluido en el equipo ideal del Mundial 2026.

Diferentes medios se refirieron al arribo de Vozinha al Cacique, y destacaron la multitudinaria bienvenida que tuvo en el aeropuerto.

Las reacciones

Por ejemplo, L’Équipe de Francia escribió: “Vozinha fue recibido como una estrella en Chile tras su histórica participación en el Mundial con Cabo Verde”.

A su vez, el diario Marca de España comentó que “al interior del aeropuerto un centenar de aficionados se agolparon para verlo pasar en camino hacia el exterior donde lo esperaba el mayor número de entusiastas, que lo vieron detrás de las vallas de protección pidiéndole que se acercara”.

En tanto, BBC News compartió un video con la llegada del guardameta. Asimismo, señaló: “El portero caboverdiano Vozinha, que alcanzó fama mundial durante el Mundial, llega a Chile para unirse a su nuevo equipo, Colo-Colo”.

Por su parte, DAZN de España manifestó: “Locura absoluta por Vozinha en Chile”. Luego, agregó: “Así ha sido el espectacular recibimiento por la afición de Colo Colo a una de las sensaciones del Mundial”.

Desde Italia, La Gazzetta dello Sport se sumó a las reacciones y expresó que “su llegada a Sudamérica ha generado un enorme interés en el país, con una multitud esperándolo en el aeropuerto. Desde el anuncio del fichaje de Vozinha, Colo Colo ha ganado casi 70.000 seguidores en sus redes sociales, muchos de ellos en el extranjero”.

En la misma línea, Olé de Argentina resaltó el recibimiento y mencionó que “hasta le hicieron una canción: ‘Chi chi chi, le le le, Vozinha es de Chile’”.