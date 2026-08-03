Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para comer sin apuro

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar una comida sin mirar el reloj, existen tenedores libres que permiten comer con calma y pasar varias horas compartiendo con familiares o amigos. Algunos de estos restaurantes incluso funcionan sin un límite estricto de permanencia, por lo que puedes repetir tus platos favoritos y conversar tranquilamente durante la visita.
A continuación, conoce tres tenedores libres de Santiago donde podrás comer sin apuro.
Qué hacer en Santiago: un buffet peruano sin límite de tiempo
Perú Mágico Tenedor Libre
Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.
Perú Mágico Tenedor Libre es una de las alternativas más recomendadas por quienes buscan disfrutar un buffet con tranquilidad. El restaurante ofrece una amplia variedad de ceviches, mariscos, carnes, platos criollos, ensaladas y postres, además de funcionar sin límite de tiempo para sus clientes.
Gracias a esta modalidad, es una excelente opción para reuniones familiares, celebraciones o encuentros con amigos donde la conversación es tan importante como la comida.
Qué hacer en Santiago: una experiencia internacional para disfrutar con calma
Ruta de la Seda
Dirección: Nueva O’Higgins 81, Maipú.
Ruta de la Seda apuesta por un concepto diferente. Su buffet internacional permite recorrer distintas estaciones gastronómicas y repetir cuantas veces quieras durante la visita, con preparaciones como sushi, ramen, parrilladas y cocina internacional.
El restaurante invita a que cada comensal diseñe su propio recorrido gastronómico, sin menús predefinidos ni apuros, convirtiéndose en una excelente alternativa para un almuerzo o cena relajada.
Qué hacer en Santiago: una opción para compartir durante horas
Pachamama Tenedor Libre
Dirección: Antonio Varas 2207, Ñuñoa.
Pachamama Tenedor Libre es otra alternativa para quienes quieren disfrutar un buffet sin prisas. Su propuesta reúne gastronomía peruana, ceviches, carnes, mariscos y postres, en un ambiente pensado para compartir con tranquilidad.
Además, sus amplios horarios de atención permiten extender la experiencia durante el almuerzo o la cena, convirtiéndolo en un panorama ideal para fines de semana o celebraciones.
Una alternativa para disfrutar la comida a tu ritmo
Muchas personas buscan un restaurante donde no sea necesario terminar la comida rápidamente para liberar la mesa. Estos tenedores libres destacan por ofrecer una experiencia más relajada, ideal para conversar, celebrar o simplemente disfrutar de una amplia variedad de platos sin apuro.
Por ello, si buscas qué hacer en Santiago y quieres vivir una experiencia gastronómica con tiempo de sobra, estos tres buffets son una excelente opción.