Con kit de lluvia, liceos técnico-profesionales de la Red Sofofa combaten el ausentismo escolar por mal tiempo

No solo será un invierno de intensas lluvias. Tanto la Dirección Meteorológica como el Centro de Predicción del Clima de la National Oceanic and Atmospheric Administration, de Estados Unidos, anticipan para Chile una primavera que tendrá precipitaciones por sobre el promedio. Esto debido a la consolidación del fenómeno de El Niño. Un escenario que amenaza uno de los mayores desafíos que tienen los establecimientos educacionales: el ausentismo.

Como una manera de motivar a los alumnos para que asistan a clases durante esas jornadas, quienes estudian en los 10 liceos técnico-profesionales de la Red Sofofa enfrentan esos días protegidos por un kit de invierno para recambio. Se trata de más de 2 mil prendas que incluyen capas de agua, pantalones de buzo, calcetines, frazadas de polar y pantuflas, que permiten reemplazar la ropa mojada, así como paraguas.

“Ha sido una medida muy eficaz para combatir ausentismo escolar”

Pablo Kusnir, gerente general de Corporación Sofofa, brazo educativo del gremio que administra los liceos, comenta que “ha sido una medida muy eficaz para combatir el ausentismo escolar. Gracias al kit de lluvia, el año pasado logramos aumentar en un 6% la asistencia a clases, lo que equivale a 300 alumnos que pudieron haber faltado como consecuencia de las precipitaciones. Nuestro foco siempre ha estado en los estudiantes, por eso trabajamos para que cuenten con espacios y condiciones que les permitan sentirse cómodos y seguros en su proceso de aprendizaje”.

Para fomentar el uso del pack de lluvia, se realizó una campaña a través de la cuenta oficial de Instagram de la Red de Liceos Sofofa, bajo el lema #PresentePorMiFuturo, en la que a través de videos, los mismos jóvenes invitan a ir a clases. Enfatizando que ya “no hay excusas” para faltar.

“Me parece que es una solución muy buena, que permite que nos podamos sentir seguros, además hace posible prevenir enfermedades de invierno. He visto que mis compañeros se motivan y ayuda a cumplir con una buena asistencia”, destacó Aníbal Jara, estudiante de cuarto medio de la especialidad Electricidad del Liceo Bicentenario Industrial Vicente Pérez Rosales, de Quinta Normal, quien fue premiado en el primer semestre por tener una presencialidad de clases superior al 90%.

Los alumnos pueden solicitar cualquiera de estos artículos en inspectoría o en la secretaría de Dirección de los establecimientos educacionales que están ubicados en las regiones Metropolitana, de Valparaíso, O’Higgins y Biobío, para cuya compra se invirtieron casi 6 millones de pesos.

Una medida que la Red de Liceos Sofofa espera tenga los mismos buenos resultados que el año pasado y que esperan replicar en 2027.