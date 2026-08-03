Aseguran que Chilevisión seguirá considerando a Fran Maira para futuros proyectos

Fran Maira volvió a estar en el centro de la noticia durante la última semana, luego de la golpiza que recibió y en la que, según trascendió inicialmente, habría estado involucrada su expareja.

El caso salió a la luz luego de que Infama publicara una fotografía de la cantante en una clínica, donde aparecía con una de sus manos lesionada y ensangrentada. Esto, generó preocupación entre sus seguidores, de acuerdo a La Hora.

Posteriormente, la ex “Gran Hermano” reapareció en redes sociales con visibles heridas en el cuello y el rostro. Además, comenzaron a circular videos en los que aparece rodeada de varias personas y con un evidente descontrol emocional.

Especulaciones sobre su futuro en Chilevisión

Tras la polémica, surgieron rumores sobre una posible salida de Chilevisión, canal donde participó recientemente en programas como “Cuánto vale el show” y “Fiebre de Baile”.

Sin embargo, la propia artista aclaró que su vínculo con la estación terminó tras ser eliminada del estelar de baile.

Además, descartó haber recibido una propuesta para integrarse a “Fiebre de Canto”. En cambio, reconoció que mantiene vigente “del reality (de Mega). Esa oferta sigue en pie”.

Seguiría siendo considerada por el canal

Pese al revuelo generado por el caso, Chilevisión mantendría interés en contar con Fran Maira para futuros proyectos, según informó The Clinic.

“Dentro de la estación consideran perfectamente posible que pueda regresar a la pantalla en el futuro”. Esto, según consignó el medio, agregando que la ex chica reality ha sido evaluada positivamente por su desempeño en los programas del canal.